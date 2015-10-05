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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 3940414243>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:55

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.

а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?
То было в самом начале.
Теперь те же, что и были на военной ветке.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:56

Re: Психологія та інші цікавинки

дофаминчик
Holy fucking shit. I was just sitting at a French restaurant and this song came on and I thought, with very little expectation, "I wonder if anyone has done a metal cover of this".
And fuck yes you delivered. That violin line was just begging for a metal rendition.

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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 21:58

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?
То было в самом начале.
Теперь те же, что и были на военной ветке.

Нестрашно, головне щоб дружно не довелось переходити на гілку "Еміграція, заробітчанство"
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:01

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.

а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?


Юнгомани є? А якщо знайду ?
Эмили Юнг была эксцентричной и депрессивной женщиной. Большую часть времени она проводила в спальне, где, по её словам, общалась по ночам с духами. Юнг больше общался с отцом. Хотя днём всё было нормально, Юнг рассказывал, что ночью его мать становилась странной и загадочной. Он утверждал, что однажды ночью увидел слегка светящуюся неясную фигуру, выходящую из комнаты матери, голова фигуры была расположена отдельно от шеи и парила в воздухе перед телом.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:04

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.

а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?

Якось Флайман вирішив відвідати практичного психолога, жінку з соціальної служби, бо ясна справ що шукав безкоштовно..
Ну вона і каже:
- Зараз я буду вам показувати малюнки з альбому, а ви будете казати що перше вам прийде на розум.. .
- цицьки, секс, оральний секс..
- почекайте-почекайте відповідати … давайте я спершу почну показувати малюнки…
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:24

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?
То было в самом начале.
Теперь те же, что и были на военной ветке.

Нестрашно, головне щоб дружно не довелось переходити на гілку "Еміграція, заробітчанство"
Це пізніше.
Побоююсь, що ця тема буде вельми актуальна після закінчення війни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:33

Re: Психологія та інші цікавинки

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сенсация хаски спела дассена

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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:40

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.

а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?

Юнгомани є? А якщо знайду ?

Спалився я, спутав Юнга та баскетболіста Патріка Юінга))
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:46

  Hotab написав:
  Water написав:Hotab, все це спокійно пояснюється місцем народження рсфср.

Так якось же вже 35 років в Україні .. можна якось і мову осилити..
І почати себе з Україною асоціювати..

Для чого? Продукти в українських супермаркетах москалям продають.
У мене було декілька прикладів людей, які народились на москальщині, але все життя прожили в Україні. Всі казали: панімаю, но сказать нє могу.
У нас всюди москальська без питань.
Шо потрібно зробить? Вивчать де тільки можливо українську та англійську.
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