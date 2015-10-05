Яж не винуватий шо мої повідомлення сюди закинули.
Хай Успіх відкриє гілку "Як правильно готувати ухилянта" й повідомлення Бандерлога, унікдіми та інших успішних туди кидають, подивимость хто з них виявиться самий ухилятістий ухилянт.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 22:52
Яж не винуватий шо мої повідомлення сюди закинули.
Хай Успіх відкриє гілку "Як правильно готувати ухилянта" й повідомлення Бандерлога, унікдіми та інших успішних туди кидають, подивимость хто з них виявиться самий ухилятістий ухилянт.
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:58
Letusrock
юінг-хуюінг, курва
тут фінансово-інтелектуальна еліта зібралася а не пацінчики з півасиком на кортках
обговорюємо архетипи, агрегори, приховані мотиви, антинародні змови та ритуали
саме з ціеї гілки почнеться розбудова духовних засад сверхнової цівілізації Третого Храму
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:00
моспсихологиня та інша куня
Стосовно свєжєукраденного ТеЦеКа чілавєка с бєрємєнним рєбьонком:
Тому психічна москалька, ти краще сама себе забань, не знаю куди адміни дивляться, як шось повідоме, то усе фейк.
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:03
Де ти дурь таку заборістую береш?
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:07
Water
чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку
ти жалюгідний мовнюк без гроша у кишені та ще й англійською не володіеш - ти називаєшся waiter
второпав хто ти є морда непридатна і за мкого тебе українці мають?
я тобі не віталя - вишвирну геть звідки ти лайно вилізло
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:23
штучка інтєлєкт: собаки стільки не живуть
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:28
Re: Психологія та інші цікавинки
waiTer ам пануючий клас дозволив тільки 3 речі обговорювати тцк-ухилянтів-мову
то чого ти свого холопського носа суєш до розмови вільних Людей про Всесвіт та закони що їм керують
Твоя справа ,waiTer, - "кушаить подано, чого ізволіте", та на кухнє шепотіти які пани погані, бьють та мовой нехтують
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:32
Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 бер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:32
А-а, ось ви де. Шо сталося? Психолог потрібен чи психіатр?
Чому б і вам не сходити на військову гілку? Там давно чекають ваших новин про "залізні копита". Розкажіть нам, де тепер кордон проходитиме і кому дістанеться заес?
Додано: Пон 24 бер, 2025 23:35
fler, вы меня обидели.
Виталику поставили 4 плюсика, а мне только один. Всю ночь не спал.
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