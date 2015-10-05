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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:52

  ЛАД написав:Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.

Яж не винуватий шо мої повідомлення сюди закинули.
Хай Успіх відкриє гілку "Як правильно готувати ухилянта" й повідомлення Бандерлога, унікдіми та інших успішних туди кидають, подивимость хто з них виявиться самий ухилятістий ухилянт.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:58

Letusrock

юінг-хуюінг, курва
тут фінансово-інтелектуальна еліта зібралася а не пацінчики з півасиком на кортках
обговорюємо архетипи, агрегори, приховані мотиви, антинародні змови та ритуали
саме з ціеї гілки почнеться розбудова духовних засад сверхнової цівілізації Третого Храму
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:00

моспсихологиня та інша куня

Стосовно свєжєукраденного ТеЦеКа чілавєка с бєрємєнним рєбьонком:
https://sprotyv.info/obshchestvo/rosiya ... -ditinoyu/
По–перше, росповсюджувачем відео є сайт російської мережі «Pravda» в Чехії. Ця мережа з 24 вебсайтів із загальною назвою «Pravda» створена для оприлюднення російських наративів в різних країнах.

На відео неможливо ідентифікувати осіб чи місце зйомки, що є ознакою фейковості, крім того, персонажі на відео не виглядають природньо, а їхня поведінка схожа на зрежисовану. Особливо впадають в очі крупні плани з дитячим візком.

Зрештою, в правдивості відео засумнівались самі ж роспропагандисти і почали його спростовувати.

Тому психічна москалька, ти краще сама себе забань, не знаю куди адміни дивляться, як шось повідоме, то усе фейк.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:03

  fox767676 написав:тут фінансово-інтелектуальна еліта зібралася а не пацінчики з півасиком на кортках
обговорюємо архетипи, агрегори, приховані мотиви, антинародні змови та ритуали
саме з ціеї гілки почнеться розбудова духовних засад сверхнової цівілізації Третого Храму

Де ти дурь таку заборістую береш?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:07

Water

чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку
ти жалюгідний мовнюк без гроша у кишені та ще й англійською не володіеш - ти називаєшся waiter
второпав хто ти є морда непридатна і за мкого тебе українці мають?
я тобі не віталя - вишвирну геть звідки ти лайно вилізло
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:23

  fox767676 написав:Water

чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку
ти жалюгідний мовнюк без гроша у кишені та ще й англійською не володіеш - ти називаєшся waiter
второпав хто ти є морда непридатна і за мкого тебе українці мають?
я тобі не віталя - вишвирну геть звідки ти лайно вилізло

штучка інтєлєкт: собаки стільки не живуть
https://www.tiktok.com/@narisovano.normalno/video/7350704792538254598
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:28

Re: Психологія та інші цікавинки

waiTer ам пануючий клас дозволив тільки 3 речі обговорювати тцк-ухилянтів-мову
то чого ти свого холопського носа суєш до розмови вільних Людей про Всесвіт та закони що їм керують
Твоя справа ,waiTer, - "кушаить подано, чого ізволіте", та на кухнє шепотіти які пани погані, бьють та мовой нехтують
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:32

  Water написав:
  Hotab написав:
  Water написав:Hotab, все це спокійно пояснюється місцем народження рсфср.

Так якось же вже 35 років в Україні .. можна якось і мову осилити..
І почати себе з Україною асоціювати..

Для чого? Продукти в українських супермаркетах москалям продають.
У мене було декілька прикладів людей, які народились на москальщині, але все життя прожили в Україні. Всі казали: панімаю, но сказать нє могу.
У нас всюди москальська без питань.
Шо потрібно зробить? Вивчать де тільки можливо українську та англійську.

Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 бер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:32

  fox767676 написав:Water

чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку

А-а, ось ви де. Шо сталося? Психолог потрібен чи психіатр? :wink:
Чому б і вам не сходити на військову гілку? Там давно чекають ваших новин про "залізні копита". Розкажіть нам, де тепер кордон проходитиме і кому дістанеться заес?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:35

fler, вы меня обидели.
Виталику поставили 4 плюсика, а мне только один. Всю ночь не спал.
ЛАД
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