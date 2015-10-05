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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:35

  ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)

Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.
Тоді інші питання не треба буде вирішувати - все стане на свої місця.
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 бер, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:36

  fler написав:
  ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)

Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.

Это не наши нравы.
На такое мы не подписывались.
ЛАД
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