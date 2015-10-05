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Додано: Пон 24 бер, 2025 23:35
ЛАД написав:
Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены.
Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.
Тоді інші питання не треба буде вирішувати - все стане на свої місця.
Востаннє редагувалось fler
в Пон 24 бер, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 23:36
fler написав: ЛАД написав:
Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены.
Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.
Это не наши нравы.
На такое мы не подписывались.
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