ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре. Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой. Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский. Сказать не можешь - гуляй, Вася. И все вопросы решены.
Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією. Тоді інші питання не треба буде вирішувати - все стане на свої місця.
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 бер, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре. Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой. Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский. Сказать не можешь - гуляй, Вася. И все вопросы решены.
чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку
А-а, ось ви де. Шо сталося? Психолог потрібен чи психіатр? Чому б і вам не сходити на військову гілку? Там давно чекають ваших новин про "залізні копита". Розкажіть нам, де тепер кордон проходитиме і кому дістанеться заес?
Швновна змініть окуляри )) Копита давно вже розтоптали штучну накручену потужність , це всі вже давно побачили крім інвалідів по зору що досі пасуться на тій дохлій гілці У вас є якісь предметні зауваження до мене ? Ви з ким взагалі - з майбутнім України та Західного світу, чи з жалюгідними скигликами накшталт waiter-а ?
В Ровенской области, по сообщениям местных пабликов, ТЦКашники забрали мужчину прямо с улицы — в момент, когда он вёл коляску с младенцем. Ребёнок остался один. Очевидцы утверждают, что силовики не проявили интереса к тому, что ребёнок брошен один на улице.
кто считает что людям в пикселе не хватает эмпатии ставьте хотабу + нефиг мужику проявлять эмпатии к ребёнку, она нужнее людям в пикселе.
Віталік, там тебе про щось просять твої співвітчизники , які тебе годують «інформацією» …
Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати на свідоме та цілеспрямоване поширення даним персонажем фейків, які послідовно та навмисне (як зʼясувалось) дискредитують ЗСУ . Бо персонаж сам зневажливо ставиться до збройних сил держави .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 00:17, всього редагувалось 1 раз.