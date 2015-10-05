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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 4142434445>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:35

  ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)

Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.
Тоді інші питання не треба буде вирішувати - все стане на свої місця.
Востаннє редагувалось fler в Пон 24 бер, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:36

  fler написав:
  ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)

Краще перейняти їх досвід боротьби з корупцією.

Это не наши нравы.
На такое мы не подписывались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:48

  fox767676 написав:я тобі не віталя - вишвирну геть звідки ти лайно вилізло

Ану спробуй, лайно лисяче!
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:49

  fox767676 написав:суєш до розмови вільних Людей про Всесвіт та закони що їм керують

Лайнюк? Га? Вільний!
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 23:57

  fler написав:
  fox767676 написав:Water

чувак йди скигли про ухилянтів та тцкунів e військово-ухилянстку гілку

А-а, ось ви де. Шо сталося? Психолог потрібен чи психіатр? :wink:
Чому б і вам не сходити на військову гілку? Там давно чекають ваших новин про "залізні копита". Розкажіть нам, де тепер кордон проходитиме і кому дістанеться заес?

Швновна змініть окуляри ))
Копита давно вже розтоптали штучну накручену потужність , це всі вже давно побачили крім інвалідів по зору що досі пасуться на тій дохлій гілці
У вас є якісь предметні зауваження до мене ? Ви з ким взагалі - з майбутнім України та Західного світу, чи з жалюгідними скигликами накшталт waiter-а ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:00

  Wirująświatła написав:Зображення
...
В Ровенской области, по сообщениям местных пабликов, ТЦКашники забрали мужчину прямо с улицы — в момент, когда он вёл коляску с младенцем. Ребёнок остался один. Очевидцы утверждают, что силовики не проявили интереса к тому, что ребёнок брошен один на улице.
кто считает что людям в пикселе не хватает эмпатии ставьте хотабу + нефиг мужику проявлять эмпатии к ребёнку, она нужнее людям в пикселе.



Віталік, там тебе про щось просять твої співвітчизники , які тебе годують «інформацією» …

Зображення


Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати на свідоме та цілеспрямоване поширення даним персонажем фейків, які послідовно та навмисне (як зʼясувалось) дискредитують ЗСУ . Бо персонаж сам зневажливо ставиться до збройних сил держави .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:01

  Water написав:
  fox767676 написав:суєш до розмови вільних Людей про Всесвіт та закони що їм керують

Лайнюк? Га? Вільний!

дослівно це твому господару нв цьому тижні такий вердикт з Вашингтону та Ер-ріяду проглосять
Ось ти і скиглиш несамовито холопе, на людей килаєшся якимдо твоєї кріпацької метушні ніякої справи не було
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:05

Re: Психологія та інші цікавинки

йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли
я бежала за вами чтоб сказать как вы мне безразличны
:mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:08

  fox767676 написав:йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли
я бежала за вами чтоб сказать как вы мне безразличны
:mrgreen:


Ти особисто підтримуєш російські фейки , що дискредитують ЗСУ, які віталя розміщує на цій гілці?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:13

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати
Ну, тоді і на твої тупі дописи мають реагувати!

А то мої - потерли, а твої з "кривими словами" і тупими жартами висять, як і твій вісюн😁😁😁
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