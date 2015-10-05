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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:16

Успіх

висять, як і твій вісюн😁😁😁


Так не завжди. Ти погано старався. І зуби не чистиш
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:18

  fox767676 написав:
  Water написав:
  fox767676 написав:суєш до розмови вільних Людей про Всесвіт та закони що їм керують

Лайнюк? Га? Вільний!

дослівно це твому господару нв цьому тижні такий вердикт з Вашингтону та Ер-ріяду проглосять

Там шось ця психологиня натякала на БДСМ клюб, схоже ти звідти пишеш, тебе посилають, а ти кайфуєш. Це псевдоним такий у тебе у клюбі fox з маленької літери?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:20

  Hotab написав:Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати на свідоме та цілеспрямоване поширення даним персонажем фейків,
Ябеда чи борець за справедливість, або Що робити зі стукацтвом у наших головах
У слово скаржитись українці одразу ж вкладають негативну конотацію через історичний контекст - традицію доносів, яка побутувала на наших землях в часи СРСР. І це - проблема.

"Ябеда" — це слово відоме з дитинства чи не кожному українцеві. Змалку нас вчать, що скаржитися на когось — це підло. Тому часто захистити себе — означає піддати себе осуду за те, що вказав на чиюсь недоброчесність. У слово скаржитись українці одразу ж вкладають негативну конотацію через історичний контекст — традицію доносів, яка побутувала на наших землях в часи СРСР.

Тоді люди "закладали" своїх сусідів, друзів, знайомих. Хтось це робив під тиском і загрозою для життя, ще хтось — із відчуття громадянського обов’язку перед партією, але найчастіше — за матеріальні блага. Не дивно, що в українців, чиї батьки страждали або й вмирали через правдиві й неправдиві доноси, сформувалося таке ставлення до цього явища.

послушай песенку или хотя бы припев :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 00:25, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:20

  Hotab написав:
  fox767676 написав:йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли
я бежала за вами чтоб сказать как вы мне безразличны
:mrgreen:


Ти особисто підтримуєш російські фейки , що дискредитують ЗСУ, які віталя розміщує на цій гілці?

Звісно, вони з одного клюбу.
А цей тіпа фокс ще й підгавкує.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:23

  Hotab написав:
  fox767676 написав:йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли
я бежала за вами чтоб сказать как вы мне безразличны
:mrgreen:


Ти особисто підтримуєш російські фейки , що дискредитують ЗСУ, які віталя розміщує на цій гілці?


а ну згадай скільки роликів з т.з "бусифікації" я виклав на форумі?
чи може я активно обговорював те що інші виклали?
я виклав один десь у листопаді з підтримкою дій ТЦК, бо мобілізатор одну правильну річ сказав - "вибрали циркача - хавайте"
У більшості випадків я до таких дрібниць як технолгії та ексцеси мобілізації не опускаюсь
Принципи сспільного договору, ефективний розподіл прав та обов'язків - так
В цю гілку я тим більше не за за роліками про мобілізацію приходжу - я їх раніше майже не дивився, зараз тим більше.
А офіціантів-кріпаків це бісить, бо трекба бути такими ж жалюгідними скигликами як вони, розмухувати ворожнечу на пустому місці . І так вже крихти від України залищилися, ні, давайте розмухувати за мовою, за місцем народження. Ну виїдуть останні несвідомі працюючі, на їх місце понавезуть з Бангладеш та Гази, будуть офіціанети їм розповідати чим бандерівці кращі за петлюрівців (якщо самі знають).
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 бер, 2025 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:23

  Wirująświatła написав:"Я беда"

Це нова зміна заступила з мультіком про Капітана Врун_гея?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:24

Wirująświatła

"Ябеда"


Може ти Віталік ще і координати розташування військових частин та підрозділів ЗСУ будеш відсилати товаришу майору на свою батьківщину, а той хто тебе за вухо приведе в СБУ , так то ябіда?
Ти нічого не наплутав, росіянець?


давайте розмухувати за мовою, за місцем народження.


Питання мови і місця народження не піднімалось, поки персонаж не заявив своє ставлення до ЗСУ. Не до ТЦК, а саме до захисників. І як вишеньку на торт розмістив черговий фейк, коментуючи «а за що поважати піксельних?» (як доречі тобі така маніпуляція?) . От тоді пасьянс і зійшовся.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 00:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:26

  fox767676 написав:І так вже крихти від України залищилися, ні, давайте розмухувати за мовою, за місцем народження. Ну виїдуть останні несвідомі працюючі

Це хто несвідома працююча, оця кацапська психологиня за рупъ/пост?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:40

  Успіх написав:
  Hotab написав:Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати
Ну, тоді і на твої тупі дописи мають реагувати!

А то мої - потерли, а твої з "кривими словами" і тупими жартами висять, як і твій вісюн😁😁😁

це щоб якщо хто зайде сторонній знав, "ху із ху"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:41

Water

кацапська психологиня


Картина взагалі вималювалась абсолютна:
- народився і виріс на росіі
- принципово не використовує мову
- принципово не платить податки в бюджет України і не донатить на ЗСУ
- принципово ухиляється
- годується на росіянських пабліках і розносить їх сюди
- закликає пробачати росіян і миритись
- зневажливо ставиться до захисників держави
- розповсюджує фейки про ЗСУ

Якщо воно схоже на качку , ходить як качка , говорить як качка… .
Hotab
 
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