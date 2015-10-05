Додано: Вів 25 бер, 2025 00:23

Hotab написав: fox767676 написав: йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли

я бежала за вами чтоб сказать как вы мне безразличны йдіть на свою кріпацьку-ухилянську гілку, що ви за людьми бігаєте які від вас пішли бо ви набридли



Ти особисто підтримуєш російські фейки , що дискредитують ЗСУ, які віталя розміщує на цій гілці? Ти особисто підтримуєш російські фейки , що дискредитують ЗСУ, які віталя розміщуєгілці?

а ну згадай скільки роликів з т.з "бусифікації" я виклав на форумі?чи може я активно обговорював те що інші виклали?я виклав один десь у листопаді з, бо мобілізатор одну правильну річ сказав - "вибрали циркача - хавайте"У більшості випадків я до таких дрібниць як технолгії та ексцеси мобілізації не опускаюсьПринципи сспільного договору, ефективний розподіл прав та обов'язків - такВ цю гілку я тим більше не за за роліками про мобілізацію приходжу - я їх раніше майже не дивився, зараз тим більше.А офіціантів-кріпаків це бісить, бо трекба бути такими ж жалюгідними скигликами як вони, розмухувати ворожнечу на пустому місці . І так вже крихти від України залищилися, ні, давайте розмухувати за мовою, за місцем народження. Ну виїдуть останні несвідомі працюючі, на їх місце понавезуть з Бангладеш та Гази, будуть офіціанети їм розповідати чим бандерівці кращі за петлюрівців (якщо самі знають).