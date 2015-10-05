правильне пояснення цієї загадки природи: поізносівшийся цицькосісюн із не тим ВОСом
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Додано: Вів 25 бер, 2025 00:46
Ornithorhynchus anatinus
правильне пояснення цієї загадки природи: поізносівшийся цицькосісюн із не тим ВОСом
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 бер, 2025 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 00:48
flyman
а скільки у мухи пунктів співпало, що він рефлекснув?
Тільки вишиванка до пупа не співпала, решта все так само?
Додано: Вів 25 бер, 2025 00:51
Не обязательно.
Попробуйте успеть в 300 тг-каналах разобраться, где фейк, а где нет.
Додано: Вів 25 бер, 2025 00:55
Re: Психологія та інші цікавинки
так ми ніколи з цього не виберемося
знаю многих одеситів, дніпрян навіть етнічно руських але помаранчево налаштовних що гигикали мені, в якого батько був свідком, в дописаї про "волинську різню" і гигикали до 2017, поки євробрати-поляки не почали поправляти. а зараз ци гигильщики до польші-чехії побігли і там кажуть що вони хороші, не "западенці-бандери". то може мені умовному бетону аналог новічка новою поштою вислати?
То людям треба на щось переключити увагу, бо скоро почнемо єбошити друг друга. і такі гілки , корисні. Я ж вчора просив, не надо тут ухилянтів, "чітких термінів", "труселів-хрестиків-єралашиків". З чого все почалося ? Багато рос.контенту ? А що можна зробити, коли українська стаття у вікіпедії в 2-3 рази коротша за українську ? Хай мовні інспектори до своїх обов'язків додають переклад та поширення контенту, на тій же ставці.
Гемор на рівному місці,тому маємо те зо маємо, і будемо мати
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:00
Re: Психологія та інші цікавинки
когда же наконец то наш 44х летний поизносившийся на занзибарах и берегах Нила пенсоцицькосисюн, от(за)кормленный на переломе тысячелетий в училище килограммовыми отбивными на МОИ налоги(деньги), совершит на трофейном Ка52 такой подвиг в небе Ростова или даже Анапы, шо все мы наконец то с нашим олдо-казначеем сайта и пандо-мафусаилом Троещины организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика или братков Квантришвили???
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 25 бер, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:01
Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:04
fox767676
Це черговий шаблон і передьоргування. Так само як і «майданили одні, а воюють інші». Будь послідовним, не розповсюджуй це.
Бо і «до чехій-польщ» поїхали з усієї України, як і майданівці однаково поїхали воювали на Донбас, і я їх там повно бачив в 14 і 15-му, про що і писав в тих самих роках.
До абирвалга претензія не за те, що майданив, але не пішов захищати свої ідеали. . А за те, що якщо ти хвореньке на психотропних таблах (або сітківка у тебе недопаяна) , то сиди тихенько і лікуйся, а не піднімаєш піну у всьому укрнеті.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:06
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела) Герой должен быть со всеми почестями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07
Тиждень капали, а вистачило на 3 шовкових дні. Треба підвищувати дозу, десь на пару тижнів курс . Тоді довше тримають ліки. Доведено Успіхом.
Віталія, у тебе який позивний в картотеці майора ГРУ?
«Макака»?
«Психологиня»?
Невже ти досі це робиш безкоштовно? Не вірю.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:19
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