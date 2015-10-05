RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:46

Ornithorhynchus anatinus

  Hotab написав:
Якщо воно схоже на качку , ходить як качка , говорить як качка… .

правильне пояснення цієї загадки природи: поізносівшийся цицькосісюн із не тим ВОСом
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 бер, 2025 00:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:48

flyman
а скільки у мухи пунктів співпало, що він рефлекснув? :mrgreen:
Тільки вишиванка до пупа не співпала, решта все так само? :D
Hotab
 
Повідомлень: 14564
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:51

  Hotab написав:...........
Модерацію , незважаючи що це топік флудьорський, прошу згідно правил форуму реагувати на свідоме та цілеспрямоване поширення даним персонажем фейків, які послідовно та навмисне (як зʼясувалось) дискредитують ЗСУ . Бо персонаж сам зневажливо ставиться до збройних сил держави .
Не обязательно.
Попробуйте успеть в 300 тг-каналах разобраться, где фейк, а где нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33645
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 00:55

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Питання мови і місця народження не піднімалось, поки персонаж не заявив своє ставлення до ЗСУ


так ми ніколи з цього не виберемося
знаю многих одеситів, дніпрян навіть етнічно руських але помаранчево налаштовних що гигикали мені, в якого батько був свідком, в дописаї про "волинську різню" і гигикали до 2017, поки євробрати-поляки не почали поправляти. а зараз ци гигильщики до польші-чехії побігли і там кажуть що вони хороші, не "западенці-бандери". то може мені умовному бетону аналог новічка новою поштою вислати?
То людям треба на щось переключити увагу, бо скоро почнемо єбошити друг друга. і такі гілки , корисні. Я ж вчора просив, не надо тут ухилянтів, "чітких термінів", "труселів-хрестиків-єралашиків". З чого все почалося ? Багато рос.контенту ? А що можна зробити, коли українська стаття у вікіпедії в 2-3 рази коротша за українську ? Хай мовні інспектори до своїх обов'язків додають переклад та поширення контенту, на тій же ставці.
Гемор на рівному місці,тому маємо те зо маємо, і будемо мати
fox767676
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 13.06.20
Подякував: 386 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:00

Re: Психологія та інші цікавинки

когда же наконец то наш 44х летний поизносившийся на занзибарах и берегах Нила пенсоцицькосисюн, от(за)кормленный на переломе тысячелетий в училище килограммовыми отбивными на МОИ налоги(деньги), совершит на трофейном Ка52 такой подвиг в небе Ростова или даже Анапы, шо все мы наконец то с нашим олдо-казначеем сайта и пандо-мафусаилом Троещины организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика или братков Квантришвили???
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 25 бер, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:01

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Питання мови і місця народження не піднімалось, поки персонаж не заявив своє ставлення до ЗСУ


так ми ніколи з цього не виберемося
знаю многих одеситів, дніпрян навіть етнічно руських але помаранчево налаштовних що гигикали мені, в якого батько був свідком, в дописаї про "волинську різню" і гигикали до 2017, поки євробрати-поляки не почали поправляти. а зараз ци гигильщики до польші-чехії побігли. то може мені умовному бетону аналог новічка новою поштою вислати?
То людям треба на щось переключити увагу, бо скоро почнемо єбошити друг друга. і такі гілки , корисні. Я ж вчора просив, не надо тут ухилянтів, "чітких термінів", "труселів-хрестиків-єралашиків". З чого все почалося ? Багато рос.контенту ? А що можна зробити, коли українська стаття у вікіпедії в 2-3 рази коротша за українську ? Хай мовні інспектори до своїх обов'язків додають переклад та поширення контенту, на тій же ставці.
Гемор на рівному місці,тому маємо те зо маємо

Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38882
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:04

fox767676

зараз ци гигильщики до польші-чехії побігли.


Це черговий шаблон і передьоргування. Так само як і «майданили одні, а воюють інші». Будь послідовним, не розповсюджуй це.
Бо і «до чехій-польщ» поїхали з усієї України, як і майданівці однаково поїхали воювали на Донбас, і я їх там повно бачив в 14 і 15-му, про що і писав в тих самих роках.
До абирвалга претензія не за те, що майданив, але не пішов захищати свої ідеали. . А за те, що якщо ти хвореньке на психотропних таблах (або сітківка у тебе недопаяна) , то сиди тихенько і лікуйся, а не піднімаєш піну у всьому укрнеті.
Hotab
 
Повідомлень: 14564
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:06

  барабашов написав:организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела) Герой должен быть со всеми почестями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29108
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 3431 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07

  барабашов написав:когда же наконец то наш 44х летний поизносившийся на занзибарах и берегах Нила пенсоцицькосисюн, от(за)кормленный на переломе тысячелетий в училище килограммовыми отбивными на МОИ налоги(деньги), совершит на трофейном Ка52 такой подвиг в небе Ростова или даже Анапы, шо все мы наконец то с нашим олдо-казначеем сайта и пандо-мафусаилом Троещины организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика или братков Квантришвили???

Тиждень капали, а вистачило на 3 шовкових дні. Треба підвищувати дозу, десь на пару тижнів курс . Тоді довше тримають ліки. Доведено Успіхом.

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела)

Віталія, у тебе який позивний в картотеці майора ГРУ?
«Макака»?
«Психологиня»?
Невже ти досі це робиш безкоштовно? Не вірю.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14564
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:19

  flyman написав:............
Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.

Вы себя к какой категории относите?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33645
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8110)
25.03.2025 00:07
ПриватБанк (4727)
24.03.2025 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.