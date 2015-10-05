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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:04
fox767676
зараз ци гигильщики до польші-чехії побігли.
Це черговий шаблон і передьоргування. Так само як і «майданили одні, а воюють інші». Будь послідовним, не розповсюджуй це.
Бо і «до чехій-польщ» поїхали з усієї України, як і майданівці однаково поїхали воювали на Донбас, і я їх там повно бачив в 14 і 15-му, про що і писав в тих самих роках.
До абирвалга претензія не за те, що майданив, але не пішов захищати свої ідеали. . А за те, що якщо ти хвореньке на психотропних таблах (або сітківка у тебе недопаяна) , то сиди тихенько і лікуйся, а не піднімаєш піну у всьому укрнеті.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:06
барабашов написав:
организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела) Герой должен быть со всеми почестями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 25 бер, 2025 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:07
барабашов написав:
когда же наконец то наш 44х летний поизносившийся на занзибарах и берегах Нила пенсоцицькосисюн, от(за)кормленный на переломе тысячелетий в училище килограммовыми отбивными на МОИ налоги(деньги), совершит на трофейном Ка52 такой подвиг в небе Ростова или даже Анапы, шо все мы наконец то с нашим олдо-казначеем сайта и пандо-мафусаилом Троещины организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика или братков Квантришвили???
Тиждень капали, а вистачило на 3 шовкових дні. Треба підвищувати дозу, десь на пару тижнів курс . Тоді довше тримають ліки. Доведено Успіхом.
Wirująświatła написав: барабашов написав:
организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела)
Віталія, у тебе який позивний в картотеці майора ГРУ?
«Макака»?
«Психологиня»?
Невже ти досі це робиш безкоштовно? Не вірю.
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:19
flyman написав:
............
Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:34
Hotab написав:
Це черговий шаблон і передьоргування. Так само як і «майданили одні, а воюють інші». Будь послідовним, не розповсюджуй це.
З чого це ти мені рота зпатикаеш - "не розповсюджуй" ?
НІХТО з моїх "свідомих" колег-знайомих з якими були суперечки на цю тему у 20122-2017 рр не захищає Україну зі зброею в руках. Багато хто волав про чемодан-вокзал-Москва (не мені, хоча всяке було) самі зібрали валізи до Варшави,Праги,Канади. Вибірка - сотня чоловіків 1975-1992 р.н працювавших в фінансових та ІТ компаніях Києва. Зайди сам на мігрантські гілки - табуни таких патріотів,поціновувачів Фвріон, хоча я знаю в тебе ("вони ж виїхали до 2022"). А якщо виїхун займав гіперактивну агресивну позицію до виїзду а потім бац і "розчарувався в корупції" та спакував валізи коли вже запахло смаженим ?
Чи Бандерлог не теж саме писав. що довелося йому євроскептику напівватнику тягнути лямку за весь інститутский потік та військ.кафедру, які теж по закордонам? А то навіть не Київ, провінція
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 25 бер, 2025 01:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:36
Wirująświatła написав: барабашов написав:
организуем ему памятник из гранита в Лавре не хуже, чем на могиле Япончика
я бы и на могилку в Лувре скинулся ради такого дела) Герой должен быть со всеми почестями.
Если труп опознать можно - то не герой
а если на коляске и требует "всех к такой то матери с лопатами на штурм, гвынтокрылы гудуть, будут все лететь, всё дамбить!" - то на землю его с пинка и кормим ветераном овчарок с питбулями
А потом увековечиваем со всеми наградами за Хартум и Киншасу.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 01:55
не можна ні за яких обставин людям що в Україні рота затикати
Ми всі бгато пережили, навть ті хто в тилу
Екзистенційний досвід, якого зараз нема ніде більше в світі
Не та вимова\місце народження - максимум дружній тролінг
Будь-який несвідомий хто сплачує бодай мінімальні податки - вже краще загорнутого у прапор патріота з Мюнхену чи Барселони
Хочу я про анунаків та богемський гай у спеціальній гілці писати - моя справа, в Україні кожен має право. Ви ж не з не знаєте яких надзусиль мені коштує не давати оцінку вашим дописам )))
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Додано: Вів 25 бер, 2025 02:09
ЛАД написав: flyman написав:
............
Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.
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«Не знайшли високого IQ, але про всяк випадок затюкали».
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