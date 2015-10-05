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#<1 ... 42434445 Додано: Вів 25 бер, 2025 02:09 ЛАД написав: flyman написав: ............

Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами. ............Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.

Вы себя к какой категории относите? Вы себя к какой категории относите?

«Не знайшли високого IQ, але про всяк випадок затюкали». «Не знайшли високого IQ, але про всяк випадок затюкали». Hotab Повідомлень: 14558 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2333 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 бер, 2025 03:00 flyman написав: Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами. Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами. ) тг який висновок?

В криваву гебню Ви не хочете...

А щоб нащадки вижили хочете.

Прячте своє іq з eq в утьосах і не відсвічуйте.

Цікаво, переважно чиї нащадки вижили на філіпінах?) ) тг який висновок?В криваву гебню Ви не хочете...А щоб нащадки вижили хочете.Прячте своє іq з eq в утьосахі не відсвічуйте.Цікаво, переважно чиї нащадки вижили на філіпінах?) Banderlog

Повідомлень: 2354 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 бер, 2025 06:46 Кейс про неприличные фото напомнил старые/новые мысли.



Эпоха морали прошла. Молодежь растет в странных моральных ориентирах. В которые я давно пытаюсь вникнуть и единственное что приходит на ум, что нет никаких ориентиров. Мальчик убивший дедушку полностью нормо типичный.



Десяток тестов самых точных не выявили значимых отклонений (мораль не тестируется). Просто он не видел в убийстве ничего плохого. Ну как алкаш не видит ничего плохого в алкоголе, наркоман в наркоте, русское общество в войне.



Наши патриоты не видят ничего плохого в призывах воевать до конца, конечно не лично (воевать должен кто то). Но призывы к перемирию пытаются выдать (барабанная дробь)... за зраду. За свою жизнь впервые такое вижу, убивать друг друга - патриотизм, а замирится, найти что то общее, или хотя бы друг друга игнорировать - зрада.



Откуда взялась мораль и почему она так развилась? Вероятно, (и для меня очевидно) мораль в свое время придумали моральные авторитеты.





ЛОМы имеющие широкое влияние на умы, в т.ч. Гитлер, Сталин на рф путин и другие.



На гуманизацию общества и мораль имела сильное влияние гуманистическая психология.



В послевоенные 40-50е был запрос на такого рода идеи. Собственно на этом запросе много чего выросло, хиппи, права чернокожих, равенство женщин, права потребителя, отношение к инвалидам. Всего не перечислишь. В СССР с этим было сложнее, инвалиду полагалась только коляска, иногда с мотором, но это отдельная история.



Венец всей этой движухи стали права ребенка, но тут палку где то перегнули.



Любые Права это чьи то обязанности. Ну как чьи то, родителей или опекунов.



Обязанности хорошо, но под них должны быть ресурсы. Скажем одинокая мать воспитывает ребенка, есть ли у нее время на воспитание, когда она должна работать, заниматься покупками, стиркой, уборкой, приготовлением пищи, следить за собой, помогать престарелым родителям и т.д. обязанности с нее требуют, а ресурсы под них она должна искать сама.





Ранее ей помогало общество, школьный учитель мог накричать или как то ещё наказать ребёнка (где то до 6-7 класса учителей мы боялись).



Физически нас конечно не били, но психологическое насилие было запредельным.



При всем классе ребенка оскорбляли, выставляя неучем, дураком и прочее.



Угрожали перевести в "класс дураков" (такой класс действительно был). Методы неприемлемые, со временем их запретили, усилив права ребенка. А новые не придумали.



В итоге из арсенала воздействия на ребенка у общества осталось примерно ноль инструментов, у родителей +/- 4 (разговор по душам, запугивание, лишение телевизора/гаджета, психологическое насилие).



На выходе кейсы когда ребенок ворует или шлёт свои неприличные фото незнакомым людям практически нерешаемые для большинства пэрэсичных.



У родителя ноль инструментов воздействия на группу буллинга (напомню у школы право на психологическое насилие забрали).



Кейсы с буллингом оказались одни из самых сложных. Если в случае с фото/кражей есть криминальный компонент и его можно активировать, подключив полицию, то на малолеток которые буллят вашего ребенка вы в полицию не заявите. Там просто посмеются. На родителей агрессоров воздействовать тоже бесполезно, разве что прямыми угрозами, если вы им можете что то сделать.





Буллинг редко (почти никогда) не доходит до криминала/избиения. Он балансирует на том, что криминалом не является- обидные прозвища, плевки, толкание, порча вещей, кнопки/клей на стул, насмешки.





Жертву буллинга не приглашают на неформальные мероприятия (дни рождения, тусовки).



Появляется своя микросреда, на которую взрослые влияния не имеют. Что интересно, по отдельности каждый принимающий участие в буллинге обычно нормальный ребенок, но когда они собираются вместе, средовое влияние доминирует над личностными характеристиками каждого. У меня был такой приятель. Тет а Тет - золото, но в компании кусок гауна.





Я вижу в микросреле причину размытия моральных норм. Повторюсь, взрослые на детскую микросреду влияния не имеют.



В коррекционных классах где работают тьюторы буллинга нет.



Тьютор который находится постоянно с детьми (в их микросреде) его сразу остановит. Не в качестве рецепта/панацеи, просто наблюдение.



В отличии от учителя, тьютор не требует (скорее мотивирует на) выполнения каких то заданий, не занимается их контролем и оценкой.



Поэтому с тьютором формируется другой род отношений, которые больше всего напоминает отношения со старшим братом/сестрой.



Ребенок может возражать, показывать характер, манипулировать тьютором, но в целом атмосфера дружеская, не директивная.



Внимательный тьютор (например в группе продлённого дня) видит в какие игры играет ребенок на смартфоне, кому шлёт свои фото, с кем общается. Учит детей разрулировать конфликты "здесь и сейчас" не доводя их до неприязни, обид, мести и прочего



Директивная среда школы изжила себя. Внешне она создаёт впечатление порядка и дисциплины, но влияния на микросреду не имеет, шах и мат - все аморальное (у детей) происходит оттуда. Wirująświatła

Повідомлень: 29109 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2438 раз. Подякували: 3431 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3591

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34