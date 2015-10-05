Додано: Вів 25 бер, 2025 06:46

Кейс про неприличные фото напомнил старые/новые мысли.



Эпоха морали прошла. Молодежь растет в странных моральных ориентирах. В которые я давно пытаюсь вникнуть и единственное что приходит на ум, что нет никаких ориентиров. Мальчик убивший дедушку полностью нормо типичный.



Десяток тестов самых точных не выявили значимых отклонений (мораль не тестируется). Просто он не видел в убийстве ничего плохого. Ну как алкаш не видит ничего плохого в алкоголе, наркоман в наркоте, русское общество в войне.



Наши патриоты не видят ничего плохого в призывах воевать до конца, конечно не лично (воевать должен кто то). Но призывы к перемирию пытаются выдать (барабанная дробь)... за зраду. За свою жизнь впервые такое вижу, убивать друг друга - патриотизм, а замириться, найти что то общее, или хотя бы друг друга игнорировать - зрада. (речь не идёт о простить/забыть)



Откуда взялась мораль и почему она так развилась? Вероятно, (и для меня очевидно) мораль в свое время придумали моральные авторитеты.





ЛОМы имеющие широкое влияние на умы, в т.ч. Гитлер, Сталин на рф путин и другие.



На гуманизацию общества и мораль имела сильное влияние гуманистическая психология.



В послевоенные 40-50е был запрос на такого рода идеи. Собственно на этом запросе много чего выросло, хиппи, права чернокожих, равенство женщин, права потребителя, отношение к инвалидам. Всего не перечислишь. В СССР с этим было сложнее, инвалиду полагалась только коляска, иногда с мотором, но это отдельная история.



Венец всей этой движухи стали права ребенка, но тут палку где то перегнули.



Любые Права это чьи то обязанности. Ну как чьи то, родителей или опекунов.



Обязанности хорошо, но под них должны быть ресурсы. Скажем одинокая мать воспитывает ребенка, есть ли у нее время на воспитание, когда она должна работать, заниматься покупками, стиркой, уборкой, приготовлением пищи, следить за собой, помогать престарелым родителям и т.д. обязанности с нее требуют, а ресурсы под них она должна искать сама.





Ранее ей помогало общество, школьный учитель мог накричать или как то ещё наказать ребёнка (где то до 6-7 класса учителей мы боялись).



Физически нас конечно не били, но психологическое насилие было запредельным.



При всем классе ребенка оскорбляли, выставляя неучем, дураком и прочее.



Угрожали перевести в "класс дураков" (такой класс действительно был). Методы неприемлемые, со временем их запретили, усилив права ребенка. А новые не придумали.



В итоге из арсенала воздействия на ребенка у общества осталось примерно ноль инструментов, у родителей +/- 4 (разговор по душам, запугивание, лишение телевизора/гаджета, психологическое насилие).



На выходе кейсы когда ребенок ворует или шлёт свои неприличные фото незнакомым людям практически нерешаемые для большинства пэрэсичных.



У родителя ноль инструментов воздействия на группу буллинга (напомню у школы право на психологическое насилие забрали).



Кейсы с буллингом оказались одни из самых сложных. Если в случае с фото/кражей есть криминальный компонент и его можно активировать, подключив полицию, то на малолеток которые буллят вашего ребенка вы в полицию не заявите. Там просто посмеются. На родителей агрессоров воздействовать тоже бесполезно, разве что прямыми угрозами, если вы им можете что то сделать.





Буллинг редко (почти никогда) не доходит до криминала/избиения. Он балансирует на том, что криминалом не является- обидные прозвища, плевки, толкание, порча вещей, кнопки/клей на стул, насмешки.





Жертву буллинга не приглашают на неформальные мероприятия (дни рождения, тусовки).



Появляется своя микросреда, на которую взрослые влияния не имеют. Что интересно, по отдельности каждый принимающий участие в буллинге обычно нормальный ребенок, но когда они собираются вместе, средовое влияние доминирует над личностными характеристиками каждого. У меня был такой приятель. Тет а Тет - золото, но в компании кусок гауна.





Я вижу в микросреде причину размытия моральных норм. Повторюсь, взрослые на детскую микросреду влияния не имеют.



В коррекционных классах где работают тьюторы буллинга нет.



Тьютор который находится постоянно с детьми (в их микросреде) его сразу остановит. Не в качестве рецепта/панацеи, просто наблюдение.



В отличии от учителя, тьютор не требует (скорее мотивирует на) выполнения каких то заданий, не занимается их контролем и оценкой.



Поэтому с тьютором формируется другой род отношений, которые больше всего напоминает отношения со старшим братом/сестрой.



Ребенок может возражать, показывать характер, манипулировать тьютором, но в целом атмосфера дружеская, не директивная.



Внимательный тьютор (например в группе продлённого дня) видит в какие игры играет ребенок на смартфоне, кому шлёт свои фото, с кем общается. Учит детей разрулировать конфликты "здесь и сейчас" не доводя их до неприязни, обид, мести и прочего



Директивная среда школы изжила себя. Внешне она создаёт впечатление порядка и дисциплины, но влияния на микросреду не имеет, шах и мат - все аморальное (у детей) происходит оттуда. Учителя должны стать тьюторами, это требование времени, а дать детям новый материал может видеозапись или голограмма, целый учитель для этого не нужен. Контрольную в виде теста можно пройти на компьютере.