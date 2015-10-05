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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:51

Re: Психологія та інші цікавинки

М50+
https://www.youtube.com/shorts/GjfEUukI89k
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:54

  Бетон написав:я сейчас готовлюсь к соревнованиям. видимо, последним в своей жизни.
запредельные веса. мне другая музыка щас нужна))
ну что-то типа lethe dark tranquillity
это там где гитары и вокал тебя выворачивают наружу

Каннибал корпс 94й поставь и тяни свои 600фунтов
Морбид Энджл ранний,до 95го
Дейсайд 90-95
Из неизвестного - демки Mortal Decay и Dying Fetus 93го
Ретаболил зайдёт под них краще
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18

  flyman написав:М50+
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и про кризис она знает.
вот лисица блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:20

  Бетон написав:
  flyman написав:М50+
https://www.youtube.com/shorts/GjfEUukI89k

и про кризис она знает.
вот лисица блин

то ти вже закрив всі гештальти?
flyman
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  #<1 ... 43444546
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