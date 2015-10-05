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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:51
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:54
Каннибал корпс 94й поставь и тяни свои 600фунтов
Морбид Энджл ранний,до 95го
Дейсайд 90-95
Из неизвестного - демки Mortal Decay и Dying Fetus 93го
Ретаболил зайдёт под них краще
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18
и про кризис она знает.
вот лисица блин
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:20
то ти вже закрив всі гештальти?
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