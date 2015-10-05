Каннибал корпс 94й поставь и тяни свои 600фунтов
Морбид Энджл ранний,до 95го
Дейсайд 90-95
Из неизвестного - демки Mortal Decay и Dying Fetus 93го
Ретаболил зайдёт под них краще
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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:54
Каннибал корпс 94й поставь и тяни свои 600фунтов
Морбид Энджл ранний,до 95го
Дейсайд 90-95
Из неизвестного - демки Mortal Decay и Dying Fetus 93го
Ретаболил зайдёт под них краще
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18
и про кризис она знает.
вот лисица блин
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:20
то ти вже закрив всі гештальти?
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:24
та какой там. эта деваха так легко непринуждённо попала во все точки.
у меня всё сразу
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:53
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:01
Ну да, только есть нюанс - тебе пока не 50+. Так что быстренько доделывай детей и дозарабатывай денег
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:02
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:25
сама Флер заглянула к нам.
мне сорокет. К. Юнг фигни не напишет
поэтому только животное ни о чём не думает, а просто чпокается и рожает.
вам так не кажется, профессор?
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:53
На філах було і є залишається відносно райське життя.
Щодо наших широт, то копай глибше: вранішня цивілізація знищена, Земля заповнена так званими "гібридами" яким якось потрібно виживати
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:56
Значить кажете з булінгом ви намагаєтесь боротись особєнно напрягає не пріглашеніє жертви на день народження
а вбити дєдушку лопатой нормотіпічна особа може...
Так, продолжаєм разговор. Значить якщо клас буде чмирить конопатого який убив дєдушку лопатой то то не є добре, з тим треба щось діяти. срочно визивати псіхолога, даби він провів розяснювальну роботу. Малому пояснив що з дєдушкою то норма і тіпічно, шо можно якось субліміровать інакше якщо вже врємя от врємєні хочеться вбивати то можно це робити тихіше і з не знакомими людьми... тоді проблєм не буде. Но поза моралью то поза.
А тепер можно спитати з якого це часу читати лічну переписку дитини це стало погано і чому в цьому нізя признатись?
Якась чуш. З одного боку дитина це інфантільне сущєство не здатне себе прокормить з іншого вона має право на лічне пространство, окрему кімнату, кишенькові витрату яких нізя явно контролювати.
Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?
Значить сказали мамі шо дочка не віновата що забєрємєнєла бо то природа? ) я б сказав їй що вона вродила макаку)
Зустрічне питання з якого віку дитина несе відповідальність за свої вчинки?
Як на мене логічно для батьків здати цього урода разом з лопатою в інтернат і забути про нього.) Хай далі вигрібає сам.
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