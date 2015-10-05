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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:54

  Бетон написав:я сейчас готовлюсь к соревнованиям. видимо, последним в своей жизни.
запредельные веса. мне другая музыка щас нужна))
ну что-то типа lethe dark tranquillity
это там где гитары и вокал тебя выворачивают наружу

Каннибал корпс 94й поставь и тяни свои 600фунтов
Морбид Энджл ранний,до 95го
Дейсайд 90-95
Из неизвестного - демки Mortal Decay и Dying Fetus 93го
Ретаболил зайдёт под них краще
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18

  flyman написав:М50+
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и про кризис она знает.
вот лисица блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:20

  Бетон написав:
  flyman написав:М50+
https://www.youtube.com/shorts/GjfEUukI89k

и про кризис она знает.
вот лисица блин

то ти вже закрив всі гештальти?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:24

  flyman написав:
  Бетон написав:
  flyman написав:М50+
https://www.youtube.com/shorts/GjfEUukI89k

и про кризис она знает.
вот лисица блин

то ти вже закрив всі гештальти?

та какой там. эта деваха так легко непринуждённо попала во все точки.
у меня всё сразу
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:53

  Бетон написав:привет, ребята.
молодцы, что сделали ветку для душевно больных.

Как самокритично :wink:
Значит хорошая ветка, правильная :wink:
Кстати, только на этой ветке я заметила, что ЛАД в принципе умеет в юмор. Раньше за ним такого не замечала.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:01

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:flymanМ50+
https://www.youtube.com/shorts/GjfEUukI89k
и про кризис она знает.
вот лисица блин

то ти вже закрив всі гештальти?

та какой там. эта деваха так легко непринуждённо попала во все точки.
у меня всё сразу

Ну да, только есть нюанс - тебе пока не 50+. Так что быстренько доделывай детей и дозарабатывай денег :D
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:02

  fler написав:
  Бетон написав:привет, ребята.
молодцы, что сделали ветку для душевно больных.

Как самокритично :wink:
Значит хорошая ветка, правильная :wink:
Кстати, только на этой ветке я заметила, что ЛАД в принципе умеет в юмор. Раньше за ним такого не замечала.

выходите за него замуж)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:25

  fler написав:
  Бетон написав:привет, ребята.
молодцы, что сделали ветку для душевно больных.

Как самокритично :wink:
Значит хорошая ветка, правильная :wink:
Кстати, только на этой ветке я заметила, что ЛАД в принципе умеет в юмор. Раньше за ним такого не замечала.

сама Флер заглянула к нам.

мне сорокет. К. Юнг фигни не напишет

поэтому только животное ни о чём не думает, а просто чпокается и рожает.

вам так не кажется, профессор?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:53

  Banderlog написав:
  flyman написав:Є одна велика проблема, про яку каже Ночкін: тут переважно вижили нащадки затурканих селян (умовна вишивата) та кровавої гебні (умовна вата). Інші форми (особливо із IQ та EQ вище середнього) затюкуються обома сторонами.
) тг який висновок?
В криваву гебню Ви не хочете...
А щоб нащадки вижили хочете.
Прячте своє іq з eq в утьосах :lol:і не відсвічуйте.
Цікаво, переважно чиї нащадки вижили на філіпінах?)

На філах було і є залишається відносно райське життя.
Щодо наших широт, то копай глибше: вранішня цивілізація знищена, Земля заповнена так званими "гібридами" яким якось потрібно виживати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 13:56

  Wirująświatła написав:Кейс про неприличные фото напомнил старые/новые мысли.

Эпоха морали прошла. Молодежь растет в странных моральных ориентирах. В которые я давно пытаюсь вникнуть и единственное что приходит на ум, что нет никаких ориентиров. Мальчик убивший дедушку полностью нормо типичный.

Десяток тестов самых точных не выявили значимых отклонений (мораль не тестируется). Просто он не видел в убийстве .

Значить кажете з булінгом ви намагаєтесь боротись особєнно напрягає не пріглашеніє жертви на день народження
а вбити дєдушку лопатой нормотіпічна особа може...
Так, продолжаєм разговор. Значить якщо клас буде чмирить конопатого який убив дєдушку лопатой то то не є добре, з тим треба щось діяти. :lol: срочно визивати псіхолога, даби він провів розяснювальну роботу. Малому пояснив що з дєдушкою то норма і тіпічно, шо можно якось субліміровать інакше якщо вже врємя от врємєні хочеться вбивати то можно це робити тихіше і з не знакомими людьми... тоді проблєм не буде. Но поза моралью то поза.

А тепер можно спитати з якого це часу читати лічну переписку дитини це стало погано і чому в цьому нізя признатись?
Якась чуш. З одного боку дитина це інфантільне сущєство не здатне себе прокормить з іншого вона має право на лічне пространство, окрему кімнату, кишенькові витрату яких нізя явно контролювати.
Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?
Значить сказали мамі шо дочка не віновата що забєрємєнєла бо то природа? ) я б сказав їй що вона вродила макаку)

Зустрічне питання з якого віку дитина несе відповідальність за свої вчинки?

Як на мене логічно для батьків здати цього урода разом з лопатою в інтернат і забути про нього.) Хай далі вигрібає сам.
Banderlog
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