Додано: Вів 25 бер, 2025 13:56

Wirująświatła написав: Кейс про неприличные фото напомнил старые/новые мысли.



Эпоха морали прошла. Молодежь растет в странных моральных ориентирах. В которые я давно пытаюсь вникнуть и единственное что приходит на ум, что нет никаких ориентиров. Мальчик убивший дедушку полностью нормо типичный.



Десяток тестов самых точных не выявили значимых отклонений (мораль не тестируется). Просто он не видел в убийстве . Кейс про неприличные фото напомнил старые/новые мысли.Эпоха морали прошла. Молодежь растет в странных моральных ориентирах. В которые я давно пытаюсь вникнуть и единственное что приходит на ум, что нет никаких ориентиров. Мальчик убивший дедушку полностью нормо типичный.Десяток тестов самых точных не выявили значимых отклонений (мораль не тестируется). Просто он не видел в убийстве .

Значить кажете з булінгом ви намагаєтесь боротись особєнно напрягає не пріглашеніє жертви на день народженняа вбити дєдушку лопатой нормотіпічна особа може...Так, продолжаєм разговор. Значить якщо клас буде чмирить конопатого який убив дєдушку лопатой то то не є добре, з тим треба щось діяти.срочно визивати псіхолога, даби він провів розяснювальну роботу. Малому пояснив що з дєдушкою то норма і тіпічно, шо можно якось субліміровать інакше якщо вже врємя от врємєні хочеться вбивати то можно це робити тихіше і з не знакомими людьми... тоді проблєм не буде. Но поза моралью то поза.А тепер можно спитати з якого це часу читати лічну переписку дитини це стало погано і чому в цьому нізя признатись?Якась чуш. З одного боку дитина це інфантільне сущєство не здатне себе прокормить з іншого вона має право на лічне пространство, окрему кімнату, кишенькові витрату яких нізя явно контролювати.Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?Значить сказали мамі шо дочка не віновата що забєрємєнєла бо то природа? ) я б сказав їй що вона вродила макаку)Зустрічне питання з якого віку дитина несе відповідальність за свої вчинки?Як на мене логічно для батьків здати цього урода разом з лопатою в інтернат і забути про нього.) Хай далі вигрібає сам.