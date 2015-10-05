а в чем смысл?
учитывая издержки для здоровья
Вы лифтер ?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:06
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:07
+++
І дотягнути викладання англійської у школі хоча б до рівня вільної розмовної... тоді через десть-двадцять років побачимо як воно з патріотизмом і населенням складеться.
Не впевнений що молодь за таких умов вибере "...зате своє... рідне..." (с)
Коли влада почне розуміти що молодь валить у більш успішні країни і все котиться до 10-15 мільонів та з них 5-10 млн тих кому за 45+..., може таки повернеться лицем... але... це все ж малоймовірно.
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:11
Banderlog давайте немного структурировать потоки сознания.
1. Вопросы морали НЕ КО МНЕ. Спит девочка с 14 или с 19 мне неинтересно, это ваши бзыки. Есть народы где в 14 выходить замуж норма. Но на опасность укажу. 80% конфликтов с родителями в том что ваши нормы отличаются от норм среды где ребенок растёт. Решения либо вы принимаете нормы среды ребёнка, либо меняете среду (друзей/класс/школу или даже ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ) либо изолируете ребёнка. Все 3 варианта хромые на обе ноги. Менять город я советую только родителям наркоманов.
2. юридические вопросы - туда же. мне фиолетово как вы будете ловить маньяка, который получил детские фото и потом его наказывать.
3. вопросы безопасности - туда же. Мальчик убил дедушку, его безопасность под угрозой. А если не дедушку, а одноклассницу? не появится ли толпа мстителей? Вопрос не ко мне. Нанимайте охрану, садите под замок и т.д.
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