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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:06

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:я сейчас готовлюсь к соревнованиям. видимо, последним в своей жизни.

а в чем смысл?
учитывая издержки для здоровья
Вы лифтер ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:07

  ЛАД написав:Я сегодня на военной ветке писал о Сингапуре.
Давайте перенимать их опыт - примем государственный язык английский. Всё остальное - родной язык. Любой.
Но в госучреждениях, магазинах, на ТВ только английский.
Сказать не можешь - гуляй, Вася.
И все вопросы решены. :)

+++
І дотягнути викладання англійської у школі хоча б до рівня вільної розмовної... тоді через десть-двадцять років побачимо як воно з патріотизмом і населенням складеться.
Не впевнений що молодь за таких умов вибере "...зате своє... рідне..." (с)

Коли влада почне розуміти що молодь валить у більш успішні країни і все котиться до 10-15 мільонів та з них 5-10 млн тих кому за 45+..., може таки повернеться лицем... але... це все ж малоймовірно.:lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:11

Banderlog давайте немного структурировать потоки сознания.

1. Вопросы морали НЕ КО МНЕ. Спит девочка с 14 или с 19 мне неинтересно, это ваши бзыки. Есть народы где в 14 выходить замуж норма. Но на опасность укажу. 80% конфликтов с родителями в том что ваши нормы отличаются от норм среды где ребенок растёт. Решения либо вы принимаете нормы среды ребёнка, либо меняете среду (друзей/класс/школу или даже ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ) либо изолируете ребёнка. Все 3 варианта хромые на обе ноги. Менять город я советую только родителям наркоманов.

2. юридические вопросы - туда же. мне фиолетово как вы будете ловить маньяка, который получил детские фото и потом его наказывать.

3. вопросы безопасности - туда же. Мальчик убил дедушку, его безопасность под угрозой. А если не дедушку, а одноклассницу? не появится ли толпа мстителей? Вопрос не ко мне. Нанимайте охрану, садите под замок и т.д.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:17

психология масс. пособие по дебатам
fox767676
 
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