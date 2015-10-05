а в чем смысл?
учитывая издержки для здоровья
Вы лифтер ?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:06
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:07
+++
І дотягнути викладання англійської у школі хоча б до рівня вільної розмовної... тоді через десть-двадцять років побачимо як воно з патріотизмом і населенням складеться.
Не впевнений що молодь за таких умов вибере "...зате своє... рідне..." (с)
Коли влада почне розуміти що молодь валить у більш успішні країни і все котиться до 10-15 мільонів та з них 5-10 млн тих кому за 45+..., може таки повернеться лицем... але... це все ж малоймовірно.
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:11
Banderlog давайте немного структурировать потоки сознания.
1. Вопросы морали НЕ КО МНЕ. Спит девочка с 14 или с 19 мне неинтересно, это ваши бзыки. Есть народы где в 14 выходить замуж норма. Но на опасность укажу. 80% конфликтов с родителями в том что ваши нормы отличаются от норм среды где ребенок растёт. Решения либо вы принимаете нормы среды ребёнка, либо меняете среду (друзей/класс/школу или даже ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ) либо изолируете ребёнка. Все 3 варианта хромые на обе ноги. Менять город я советую только родителям наркоманов.
2. юридические вопросы - туда же. мне фиолетово как вы будете ловить маньяка, который получил детские фото и потом его наказывать.
3. вопросы безопасности - туда же. Мальчик убил дедушку, его безопасность под угрозой. А если не дедушку, а одноклассницу? не появится ли толпа мстителей? Вопрос не ко мне. Нанимайте охрану, садите под замок и т.д.
тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. Я был когда то в гостях и на момент моего прихода мальчик 14 лет. принимал ванную. Его мама без проблем к нему зашла и кажется без стука. Я бы в 14 окуел от такого. Нормы вашей семьи. Вам комфортно? ну и Слава Богу.
и да и да. Как ребенок вырастет если ему не давать личного пространства, карманных денег, самостоятельности? Кстати проблема детей сирот. Их жизнь строго регламентирована (как вы там говорили, "план воспитания"?) а потом в 18 лет меня на полном серьезе спрашивают зачем платить за коммунальные услуги? Никто им этого не объяснил, как и про права собственности, коррупцию, двойные стандарты, личное пространство.
про сирот отдельный пост напишу, люди должны знать что с ними творится.
у вас в семье перед сексом принято спрашивать разрешение, а после звонить родителям отчитываться? Хорошо что не значит. Какие инструменты контроля? родителям нужно понять что нет абсолютного инструмента контроля, если ребенок для себя решил что хочет секса ничего вы ему не сделаете, он(а) своё получит.
даже в мое время подростки 12-18 играли в карты на раздевание. Без подробностей и фотографирования. Что бы вы сделали а) если бы вам было 14 и ваша компания предложила поиграть? б) если бы вы узнали что в эту игру играет ваш ребенок?
во всем виноваты макаки
хороший вопрос, юридические нормы намеренно не смотрим. С тех пор как заявляет что хочет того, чего не хотят её родители. Гости с ночёвкой, романтика с мальчиком, косметика, вызывающая одежда, розовые волосы и чёрные берцы (список большой).
отделяем мораль от психологии
1. убил дедушку, и далее чувствуешь себя комфортно? для психолога здесь работы нет. Ну по криминалистике немного и то она скорее формальная, суд это читать не будет, насрать им в каком состоянии произошло событие. Если очень хороший адвокат и много справок от психиатра может вместо тюряги запрут в закрытую больничку. Тюряга для несовершеннолетних в Украине одна и по фото не хуже иного отеля.
2. буллят мальчика-убийцу дедушки. ему сухо и комфортно? для психолога здесь работы нет. ему плохо? нужно вытаскивать из этих состояний, помочь найти выход.
вы идеальный отец) родите 10-20 детей и раздайте их тем кто детей иметь не может, зачем ждать пока он/она что то натворит?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 14:58, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:34
Я это он)
Смысл чисто духовный.
Никакой химии. Всё в натураху
Кстати, у кого застой в жиме лежа. Используйте жим обратным хватом. Жим с бруска. Только эти два приёма дадут нормальный прогресс
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:48
У ваших колах типу отакого трапляється?
Хоч і постанова, але кумедно.
Додано: Вів 25 бер, 2025 15:06
))
Трапляється в іншому вигляді. Коли в якомусь залі знаходиться місцевий качок і починає тобі навалювать: оце біцепс, оце тріцепс. Зазвичай, виходить смішно.
fox767676.
25 лет, каждую тренировку я начинаю с гиперэкстензии. Каждый божий день.
В сборной мы это делали со штангой от 60 кг. Сегодня поскромнее.
Никогда у вас не будет проблем со спиной. Никогда
Ну тяните сумо
Додано: Вів 25 бер, 2025 15:12
Бетон
а колени ?
несколько девченок мучались вплоть до уколов из-за фанатизма
гиперэкстензию я сам люблю и регулярно дома, хотя спину не то, чтобы и качаю
Додано: Вів 25 бер, 2025 15:13
для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили? Більш менш розумію тоді. Ви за гроші сприяєте вбивцям.
З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)
дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.
Мені на вашу ідеальність з колокольні...
І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)
Комфортність маньяка? Маньяку має бути некомфортно і кожен свідомий громадянин має сприяти тому
ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.
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