Додано: Вів 25 бер, 2025 14:11

Banderlog написав: А тепер можно спитати з якого це часу читати лічну переписку дитини це стало погано і чому в цьому нізя признатись? А тепер можно спитати з якого це часу читати лічну переписку дитини це стало погано і чому в цьому нізя признатись?

Banderlog написав: Якась чуш. З одного боку дитина це інфантільне сущєство не здатне себе прокормить з іншого вона має право на лічне пространство, окрему кімнату, кишенькові витрату яких нізя явно контролювати. Якась чуш. З одного боку дитина це інфантільне сущєство не здатне себе прокормить з іншого вона має право на лічне пространство, окрему кімнату, кишенькові витрату яких нізя явно контролювати.

Banderlog написав: Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись? Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?

Banderlog написав: Значить сказали мамі шо дочка не віновата що забєрємєнєла бо то природа? ) я б сказав їй що вона вродила макаку) Значить сказали мамі шо дочка не віновата що забєрємєнєла бо то природа? ) я б сказав їй що вона вродила макаку)

Banderlog написав: Зустрічне питання з якого віку дитина несе відповідальність за свої вчинки? Зустрічне питання з якого віку дитина несе відповідальність за свої вчинки?

Banderlog написав: Значить якщо клас буде чмирить конопатого який убив дєдушку лопатой то то не є добре, з тим треба щось діяти. срочно визивати псіхолога, даби він провів розяснювальну роботу. Малому пояснив що з дєдушкою то норма і тіпічно, шо можно якось субліміровать інакше якщо вже врємя от врємєні хочеться вбивати то можно це робити тихіше і з не знакомими людьми... тоді проблєм не буде. Значить якщо клас буде чмирить конопатого який убив дєдушку лопатой то то не є добре, з тим треба щось діяти. срочно визивати псіхолога, даби він провів розяснювальну роботу. Малому пояснив що з дєдушкою то норма і тіпічно, шо можно якось субліміровать інакше якщо вже врємя от врємєні хочеться вбивати то можно це робити тихіше і з не знакомими людьми... тоді проблєм не буде.

Banderlog написав: Як на мене логічно для батьків здати цього урода разом з лопатою в інтернат і забути про нього.) Хай далі вигрібає сам. Як на мене логічно для батьків здати цього урода разом з лопатою в інтернат і забути про нього.) Хай далі вигрібає сам.

давайте немного структурировать потоки сознания.1. Вопросы морали НЕ КО МНЕ. Спит девочка с 14 или с 19 мне неинтересно, это ваши бзыки. Есть народы где в 14 выходить замуж норма. Но на опасность укажу. 80% конфликтов с родителями в том что ваши нормы отличаются от норм среды где ребенок растёт. Решения либо вы принимаете нормы среды ребёнка, либо меняете среду (друзей/класс/школу или даже ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ) либо изолируете ребёнка. Все 3 варианта хромые на обе ноги. Менять город я советую только родителям наркоманов.2. юридические вопросы - туда же. мне фиолетово как вы будете ловить маньяка, который получил детские фото и потом его наказывать.3. вопросы безопасности - туда же. Мальчик убил дедушку, его безопасность под угрозой. А если не дедушку, а одноклассницу? не появится ли толпа мстителей? Вопрос не ко мне. Нанимайте охрану, садите под замок и т.д.тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. Я был когда то в гостях и на момент моего прихода мальчик 14 лет. принимал ванную. Его мама без проблем к нему зашла и кажется без стука. Я бы в 14 окуел от такого. Нормы вашей семьи. Вам комфортно? ну и Слава Богу.и да и да. Как ребенок вырастет если ему не давать личного пространства, карманных денег, самостоятельности? Кстати проблема детей сирот. Их жизнь строго регламентирована (как вы там говорили, "план воспитания"?) а потом в 18 лет меня на полном серьезе спрашивают зачем платить за коммунальные услуги? Никто им этого не объяснил, как и про права собственности, коррупцию, двойные стандарты, личное пространство.про сирот отдельный пост напишу, люди должны знать что с ними творится.у вас в семье перед сексом принято спрашивать разрешение, а после звонить родителям отчитываться? Хорошо что не значит. Какие инструменты контроля? родителям нужно понять что нет абсолютного инструмента контроля, если ребенок для себя решил что хочет секса ничего вы ему не сделаете, он(а) своё получит.даже в мое время подростки 12-18 играли в карты на раздевание. Без подробностей и фотографирования. Что бы вы сделали а) если бы вам было 14 и ваша компания предложила поиграть? б) если бы вы узнали что в эту игру играет ваш ребенок?во всем виноваты макакихороший вопрос, юридические нормы намеренно не смотрим. С тех пор как заявляет что хочет того, чего не хотят её родители. Гости с ночёвкой, романтика с мальчиком, косметика, вызывающая одежда, розовые волосы и чёрные берцы (список большой).отделяем мораль от психологии1. убил дедушку, и далее чувствуешь себя комфортно? для психолога здесь работы нет. Ну по криминалистике немного и то она скорее формальная, суд это читать не будет, насрать им в каком состоянии произошло событие. Если очень хороший адвокат и много справок от психиатра может вместо тюряги запрут в закрытую больничку. Тюряга для несовершеннолетних в Украине одна и по фото не хуже иного отеля.2. буллят мальчика-убийцу дедушки. ему сухо и комфортно? для психолога здесь работы нет. ему плохо? нужно вытаскивать из этих состояний, помочь найти выход.вы идеальный отец) родите 10-20 детей и раздайте их тем кто детей иметь не может, зачем ждать пока он/она что то натворит?