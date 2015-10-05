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#<1 ... 45464748 Додано: Вів 25 бер, 2025 15:35 Banderlog написав: для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?

З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.) для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.) мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Но я простых и не ищу. Кстати на эту тему есть фильм.



https://kinokong.day/17714-lekarstvo-1995.html



Banderlog написав: дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я. дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я. последствия заете?

Banderlog написав: Мені на вашу ідеальність з колокольні... Мені на вашу ідеальність з колокольні... как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб

Banderlog написав: І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої) І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої) по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.



Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей, продолжения рода не будет. Рожайте следующих.



Banderlog написав: ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству. ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству. ну привет. я же четко написал Wirująświatła написав: тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. вы себе не представляете какой головняк с этими или другими нормами. этим просто задрачивают "пасматрите у нас сынок не выполняет наши нормы" а сынок на 100% нормотипичный в своей когорте.







Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы и эти глупые ситуации с фотографиями которые всех тут поставили в тупик - до сраки, AI уже способен "раздеть" любого человека на фото. Никому ничего отправлять будет не нужно. Даже не так, девочка из кейса в будущем ещё и приплатит, чтобы на ее фото посмотрели. Баланс спроса и предложения, сейчас на это есть спрос, завтра AI его удовлетворит и хз как это отрыгнется на тех, кем перестанут восторгаться и засыпать подарками/комплиментами за одно фото. мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Но я простых и не ищу. Кстати на эту тему есть фильм.последствия заете?как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотабпо последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей, продолжения рода не будет. Рожайте следующих.ну привет. я же четко написалвы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. вы себе не представляете какой головняк с этими или другими нормами. этим просто задрачивают "пасматрите у нас сынок не выполняет наши нормы" а сынок на 100% нормотипичный в своей когорте.Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы и эти глупые ситуации с фотографиями которые всех тут поставили в тупик - до сраки, AI уже способен "раздеть" любого человека на фото. Никому ничего отправлять будет не нужно. Даже не так, девочка из кейса в будущем ещё и приплатит, чтобы на ее фото посмотрели. Баланс спроса и предложения, сейчас на это есть спрос, завтра AI его удовлетворит и хз как это отрыгнется на тех, кем перестанут восторгаться и засыпать подарками/комплиментами за одно фото. Wirująświatła

Повідомлень: 29118 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2438 раз. Подякували: 3431 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 бер, 2025 16:04 Wirująświatła написав: Banderlog написав: для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?

З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.) для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.) мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Кстати на эту тему есть фильм.



https://kinokong.day/17714-lekarstvo-1995.html



Banderlog написав: дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я. дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я. последствия заете?

Banderlog написав: Мені на вашу ідеальність з колокольні... Мені на вашу ідеальність з колокольні... как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб

Banderlog написав: І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої) І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої) по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.



Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей продолжения рода не будет.



Banderlog написав: ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству. ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству. ну привет. я же четко написал Wirująświatła написав: тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы др сраки в разное время они были разные. И эти тоже поменяются. мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Кстати на эту тему есть фильм.последствия заете?как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотабпо последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей продолжения рода не будет.ну привет. я же четко написалвы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы др сраки в разное время они были разные. И эти тоже поменяются. то ви проти вести розмову в юридичному і педагогічному світлі то вже по останнім законам. )))



іще раз, для особо одарьонних.

Якщо дитина вважає себе достатньо дорослою щоб порушувати мої норми значить вона достатньо доросла щоб жити без моєї підтримки.

Те що ставши дорослою дочка слухає чоловіка це правильно.

Якщо вони приходять до мене, живуть в моєму домі і їдять за моїм столом, це моя недоработка, но тоді слухатись мають мене. Постараюсь пошвидше їх спихнути на вільні хліба.



Окремо,

це з якого я мав би урівнювати шанси? Ради спортивного інтєресу?

У вас з головою все нормально?

Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе, коли ти знаходишся в чисельній перевазі, коли ти озброєний а жертва ні, коли ти готовий а жертва ні.

А якщо ти нападаєш на сильнішого ти дибіл. Думаю, макака з цією логікою справиться, а у Вас щось дах підтікає. то ви проти вести розмову в юридичному і педагогічному світлі то вже по останнім законам. )))іще раз, для особо одарьонних.Якщо дитина вважає себе достатньо дорослою щоб порушуватинорми значить вона достатньо доросла щоб жити безпідтримки.Те що ставши дорослою дочка слухає чоловіка це правильно.Якщо вони приходять до мене, живуть в моєму домі і їдять за моїм столом, це моя недоработка, но тоді слухатись мають мене. Постараюсь пошвидше їх спихнути на вільні хліба.Окремо,це з якого я мав би урівнювати шанси? Ради спортивного інтєресу?У вас з головою все нормально?Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе, коли ти знаходишся в чисельній перевазі, коли ти озброєний а жертва ні, коли ти готовий а жертва ні.А якщо ти нападаєш на сильнішого ти дибіл. Думаю, макака з цією логікою справиться, а у Вас щось дах підтікає. Banderlog

Повідомлень: 2357 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3595

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34