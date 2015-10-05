Banderlog написав:для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили? З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)
мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Но я простых и не ищу. Кстати на эту тему есть фильм.
Banderlog написав:дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.
последствия заете?
Banderlog написав:Мені на вашу ідеальність з колокольні...
как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб
Banderlog написав:І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)
по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.
Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей, продолжения рода не будет. Рожайте следующих.
Banderlog написав:ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.
ну привет. я же четко написал
Wirująświatła написав:тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи.
вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. вы себе не представляете какой головняк с этими или другими нормами. этим просто задрачивают "пасматрите у нас сынок не выполняет наши нормы" а сынок на 100% нормотипичный в своей когорте.
Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы и эти глупые ситуации с фотографиями которые всех тут поставили в тупик - до сраки, AI уже способен "раздеть" любого человека на фото. Никому ничего отправлять будет не нужно. Даже не так, девочка из кейса в будущем ещё и приплатит, чтобы на ее фото посмотрели. Баланс спроса и предложения, сейчас на это есть спрос, завтра AI его удовлетворит и хз как это отрыгнется на тех, кем перестанут восторгаться и засыпать подарками/комплиментами за одно фото.
Banderlog написав:для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили? З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)
мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Кстати на эту тему есть фильм.
Banderlog написав:дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.
последствия заете?
Banderlog написав:Мені на вашу ідеальність з колокольні...
как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб
Banderlog написав:І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)
по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.
Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей продолжения рода не будет.
Banderlog написав:ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.
ну привет. я же четко написал
Wirująświatła написав:тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи.
вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы др сраки в разное время они были разные. И эти тоже поменяются.
то ви проти вести розмову в юридичному і педагогічному світлі то вже по останнім законам. )))
іще раз, для особо одарьонних. Якщо дитина вважає себе достатньо дорослою щоб порушувати мої норми значить вона достатньо доросла щоб жити без моєї підтримки. Те що ставши дорослою дочка слухає чоловіка це правильно. Якщо вони приходять до мене, живуть в моєму домі і їдять за моїм столом, це моя недоработка, но тоді слухатись мають мене. Постараюсь пошвидше їх спихнути на вільні хліба.
Окремо, це з якого я мав би урівнювати шанси? Ради спортивного інтєресу? У вас з головою все нормально? Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе, коли ти знаходишся в чисельній перевазі, коли ти озброєний а жертва ні, коли ти готовий а жертва ні. А якщо ти нападаєш на сильнішого ти дибіл. Думаю, макака з цією логікою справиться, а у Вас щось дах підтікає.