Banderlog написав:для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили? З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)
мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Но я простых и не ищу. Кстати на эту тему есть фильм.
Banderlog написав:дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.
последствия заете?
Banderlog написав:Мені на вашу ідеальність з колокольні...
как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб
Banderlog написав:І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)
по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.
Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей, продолжения рода не будет. Рожайте следующих.
Banderlog написав:ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.
ну привет. я же четко написал
Wirująświatła написав:тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи.
вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. вы себе не представляете какой головняк с этими или другими нормами. этим просто задрачивают "пасматрите у нас сынок не выполняет наши нормы" а сынок на 100% нормотипичный в своей когорте.
Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы и эти глупые ситуации с фотографиями которые всех тут поставили в тупик - до сраки, AI уже способен "раздеть" любого человека на фото. Никому ничего отправлять будет не нужно. Даже не так, девочка из кейса в будущем ещё и приплатит, чтобы на ее фото посмотрели. Баланс спроса и предложения, сейчас на это есть спрос, завтра AI его удовлетворит и хз как это отрыгнется на тех, кем перестанут восторгаться и засыпать подарками/комплиментами за одно фото.
Banderlog написав:для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили? З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)
мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Кстати на эту тему есть фильм.
Banderlog написав:дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.
последствия заете?
Banderlog написав:Мені на вашу ідеальність з колокольні...
как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотаб
Banderlog написав:І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)
по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.
Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей продолжения рода не будет.
Banderlog написав:ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.
ну привет. я же четко написал
Wirująświatła написав:тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи.
вы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы др сраки в разное время они были разные. И эти тоже поменяются.
то ви проти вести розмову в юридичному і педагогічному світлі то вже по останнім законам. )))
іще раз, для особо одарьонних. Якщо дитина вважає себе достатньо дорослою щоб порушувати мої норми значить вона достатньо доросла щоб жити без моєї підтримки. Те що ставши дорослою дочка слухає чоловіка це правильно. Якщо вони приходять до мене, живуть в моєму домі і їдять за моїм столом, це моя недоработка, но тоді слухатись мають мене. Постараюсь пошвидше їх спихнути на вільні хліба.
Окремо, це з якого я мав би урівнювати шанси? Ради спортивного інтєресу? У вас з головою все нормально? Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе, коли ти знаходишся в чисельній перевазі, коли ти озброєний а жертва ні, коли ти готовий а жертва ні. А якщо ти нападаєш на сильнішого ти дибіл. Думаю, макака з цією логікою справиться, а у Вас щось дах підтікає.
fox767676 написав:Бетон а колени ? несколько девченок мучались вплоть до уколов из-за фанатизма гиперэкстензию я сам люблю и регулярно дома, хотя спину не то, чтобы и качаю
Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах. То, что творят девчонки, нагружая конечности в самых извращенных позах, видимо, травмирует. Хочется спросить иногда, на кой чёрт ты растопирыла свои длиннющие ноги в выпадах? Зачем закинула копыто назад на скамью? Боль связок коленей у меня постоянно с 16 лет после какого-то чемпионата. С тех пор я сажусь чуть менее 90 градусов. Бинты, неглубокий сед. Беречь всё нужно
За гиперэкстензию - респект. Неожиданно Вы, наверное сами в курсе, не поднимайте корпус слишком высоко
Banderlog написав:то ви проти вести розмову в юридичному і педагогічному світлі то вже по останнім законам. ))
вы уже как будивэльнык видите того чего не было. это для кого было написано?
Wirująświatła написав:1. Вопросы морали НЕ КО МНЕ. Спит девочка с 14 или с 19 мне неинтересно, это ваши бзыки. Есть народы где в 14 выходить замуж норма. Но на опасность укажу. 80% конфликтов с родителями в том что ваши нормы отличаются от норм среды где ребенок растёт. Решения либо вы принимаете нормы среды ребёнка, либо меняете среду (друзей/класс/школу или даже ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ) либо изолируете ребёнка. Все 3 варианта хромые на обе ноги. Менять город я советую только родителям наркоманов.
2. юридические вопросы - туда же. мне фиолетово как вы будете ловить маньяка, который получил детские фото и потом его наказывать.
3. вопросы безопасности - туда же. Мальчик убил дедушку, его безопасность под угрозой. А если не дедушку, а одноклассницу? не появится ли толпа мстителей? Вопрос не ко мне. Нанимайте охрану, садите под замок и т.д.
я не дал ни одной юридической оценки, кроме того что обмен такого рода фото - статья КК. Мальчику убившему дедушку я тоже не дал ни одной юридической оценки. Есть менты/юристы, я там зачем?
Banderlog написав:іще раз, для особо одарьонних. Якщо дитина вважає себе достатньо дорослою щоб порушувати мої норми значить вона достатньо доросла щоб жити без моєї підтримки. Те що ставши дорослою дочка слухає чоловіка це правильно. Якщо вони приходять до мене, живуть в моєму домі і їдять за моїм столом, це моя недоработка, но тоді слухатись мають мене. Постараюсь пошвидше їх спихнути на вільні хліба.
я должен согласиться или поспорить? в чём вы меня переубеждаете что ваши нормы самые правильные? Я же чётко обозначил круг моих интересов мотивация-ощущения. Можно ценности к ним добавить. Какие у вас там нормы я не спрашивал и не оспаривал, они меня мало (совсем не) интересуют. И кто тут особоодарённый втирать то с чем не спорят и о чём не спрашивают? вас там будивэльнык не покусал? он тоже любит прийти и втирать всем свою дичь.
Banderlog написав:Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе, коли ти знаходишся в чисельній перевазі, коли ти озброєний а жертва ні, коли ти готовий а жертва ні. А якщо ти нападаєш на сильнішого ти дибіл. Думаю, макака з цією логікою справиться, а у Вас щось дах підтікає.
значит вы дебил если воюете за ЗСУ. Переходите на сторону рф и будет вам "Насильство розумно приміняти тільки до слабших за себе" "коли ти озброєний а жертва ні"
я всё правильно понял? или это касается только меня, а не вас?
про макак, они бы 3 года не воевали, если нападающая стая сильнее либо бегство либо ассимиляция.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 16:39, всього редагувалось 5 разів.
Бетон написав:За гиперэкстензию - респект. Неожиданно
чего неожиданно? )) когда-то купил шведскую стенку со всеми приставками кроме жимовой доски сейчас 3 по разным квартирам ) на 30 летие сделал 18 подтягиваний, хотя в юнсти избегал турников то была победа гиперэкстензия это как почистить зубы - не сделать уже мнительность и тревога
Бетон написав:Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах.
як ставитесь до воркаута??
Набагато краще ніж штанга і гирі)) Хоча раніше мучав сіськи жимами лежачи)) Зараз маю можливість лише по поверхам ганяти. 75 поверхів (150 прольотів) вгору і вниз щодня. Ікри і бедра такі, що я сам вже еякулюю при погляді на них. Наче намальовані. (на жопу взагалі не дивлюсь, щоб не спокушатись) Навчитись би ходити на руках , щоб таке зробити з ними
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 16:48, всього редагувалось 2 разів.