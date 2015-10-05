Додано: Вів 25 бер, 2025 15:35

Banderlog написав: для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?

З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.) для чого нужно витаскувати вбивцю з состоянія що йому плохо? Бо Вам заплатили?З якої такої радості психолог має помякшувати муки совісті замість посилювати? Чи то просто не ваш профіль? І визнаєте що володіючи методами психології можно устраювати булінг? Включая, но не огранічіваясь моральним тиском.)

Banderlog написав: дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я. дитина або живе по моїм правилам або іде в... в закат. ну ви зрозуміли. На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я, і визначаю рамки я.

Banderlog написав: Мені на вашу ідеальність з колокольні... Мені на вашу ідеальність з колокольні...

Banderlog написав: І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої) І для повного взаімопоніманія. якби мій син вбив діда я вбив б сина. І лишився б в психічному спокої)

Banderlog написав: ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству. ви говорите, що є народи в яких є норми, но якогось ставите під сумнів право мати норми нашому суспільству.

Wirująświatła написав: тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи. тут нет хорошо или плохо традиции и нормы вашей семьи.

мой личный выбор. Не хочу чтобы этот человек страдал. Есть идея устроиться психологом в клинику, где лечат детей с онкологией и там своим присутствием облегчить страдания каждому. Дети должны быть счастливыми даже в момент смерти. Это запредельно непростая задача. Но я простых и не ищу. Кстати на эту тему есть фильм.последствия заете?как я теперь буду жить? меня не любят бандерлог и хотабпо последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.Еще вы переоцениваете роль родителей в жизни ребенка, снимите розовые очки, дочка будет любить своих детей, а про вас вспоминать несколько раз в год. И поверьте это уже происходит. 1я же любовь обнулит вашу ценность. Не потому что я хочу наговорить вам гадостей. Так работает природа, если ценность родителей будет выше ценности детей, продолжения рода не будет. Рожайте следующих.ну привет. я же четко написалвы сами определяете свои нормы и я их не оцениваю. вы себе не представляете какой головняк с этими или другими нормами. этим просто задрачивают "пасматрите у нас сынок не выполняет наши нормы" а сынок на 100% нормотипичный в своей когорте.Я оцениваю мотивы и ощущения. нормы и эти глупые ситуации с фотографиями которые всех тут поставили в тупик - до сраки, AI уже способен "раздеть" любого человека на фото. Никому ничего отправлять будет не нужно. Даже не так, девочка из кейса в будущем ещё и приплатит, чтобы на ее фото посмотрели. Баланс спроса и предложения, сейчас на это есть спрос, завтра AI его удовлетворит и хз как это отрыгнется на тех, кем перестанут восторгаться и засыпать подарками/комплиментами за одно фото.