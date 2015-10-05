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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:10

  Wirująświatła написав:я должен согласиться или поспорить? в чём вы меня переубеждаете что ваши нормы самые правильные? Я же чётко обозначил круг моих интересов мотивация-ощущения. Можно ценности к ним добавить.
да. Шо мої норми самі правильні :lol:
А у Вас замість норм кисіль дурнопахнущий. Питання іменно до тих "ценностєй", які можно добавити.
Но поки то облишим.
Ви ніби хочете говорити про якісь психологічні методи, щоб визивати ощущєнія
Які самі ощущєнія?
Ціль щось типу як в буддизмі ? Позбавлення страждань?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:10

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:75 поверхів


як це, де це ?
NY? Dubai?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:17

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах.
як ставитесь до воркаута? Гирьового спорту?

Положительно.
Но с разогревом беда

На улице мне нужно очень много времени.
И вообще, почему я сосредоточен на штангах.
До рабочего подхода у меня уходит полтора часа времени. И только потом- заветные 3 подхода рабочих.
На улице постоянно травмируюсь.

Тоже самое с гирями.

зимой на брусьях вечно стрельнет трицепс, плечи.

Banderlog, Хотаб, як ви грієтесь
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 25 бер, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:18

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах.
як ставитесь до воркаута??

Набагато краще ніж штанга і гирі))
я тут пару років тому трохи потренувався з гирьовиками, вони напевно під якусь борьбу заточуються.
Займались на стадіоні. І якось, зауважав) гирю.іменно за обємнісь рухів. І смєсь з кардіо нагрузкою.
Штанга більш зажимає і "звужує" людину.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:21

  Бетон написав:Banderlog, Хотаб, як ви грієтесь
хотаб стучит модерации на форумчан. его это дико разогревает)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:33

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676 написав:
  Hotab написав:75 поверхів


як це, де це ?
NY? Dubai?
На 25 поверх тричі вверх-вниз.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:35

  fox767676 написав:
  Hotab написав:75 поверхів


як це, де це ?
NY? Dubai?

5*15 поверхів.
Виходить щось типу 5 підходів на підйом на 15 поверхів з наступним відпочинком (спуском) на 15 поверхів, що займає 2 хвилини (відновлення дихання).
Якесь комбо між інтервальним бігом і силовими. Дихання вилітає в хлам на 4-5 підйомі. Хочу поступово ввести 6-й захід, ще не готовий.
Доречі жир згорає наче в духовці.


На 25 поверх тричі вверх-вниз.


Спробую вдома, як буду в Києві . Там наче 25 з технічним якраз буде.
Але мої 15 зараз десь по 3.5 чи більше метри. А Кампус стандарті для «комфорту» 3м з перекриттям.

хотаб стучит модерации на форумчан


Не дуйся Віталік. Так треба. Щоб в стоїло тебе кацапчика трохи поставити.
Це зате чесно і відкрито. Твій халамидний корєш разом з кенделом на крису все життя тичуть «скарга» на все що можна. То більше схоже на «стучать». А тут норм, ще подякуєш що людину з тебе тут зробимо всі разом
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 17:46, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:38

  Banderlog написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах.
як ставитесь до воркаута??
Набагато краще ніж штанга і гирі))
я тут пару років тому трохи потренувався з гирьовиками, вони напевно під якусь борьбу заточуються.
Займались на стадіоні. І якось, зауважав) гирю.іменно за обємнісь рухів. І смєсь з кардіо нагрузкою.
Штанга більш зажимає і "звужує" людину.

Не существует в природе ничего круче, чем приседания с гирей между ног по 50 раз и больше.
Ноль травм, идеальная техника диктуется механикой.
Идеальная проработка ягодичных.
Те бабы, кто про это знает, меют персик задницы

У всего есть плюсы
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:45

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Не существует в природе ничего круче, чем приседания с гирей между ног по 50 раз и больше.

я особ не парюсь и делаю имеено это, правда 3*12 или 4*12
ноги накачаны еще со времен беготни с утяжелителями
руки накачать вот это уже гемор
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 17:46

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Banderlog, Хотаб, як ви грієтесь

читаю це і відчуваю себе інвалідом-колясочником))
  Бетон написав:До рабочего подхода у меня уходит полтора часа времени.

звідки стільки вільного часу.., ви щаслива людина
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