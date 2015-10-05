для задниц вроде выпады штанговые
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Додано: Вів 25 бер, 2025 17:51
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:53
Дуже щаслива.
Розлучився
Діти за кордоном. Дзвонять рідко.
Роботи взагалі не має.
Дівки набридли.
мені такого щастя не треба
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:57
Всерьёз
Брак разрушает не смерть. А срок годности.
Это,когда ты перестаёшь таскать бабло, чисто случайно, резко стаешь не нужен.
Рано меня списали. Я ещё восстану из ада
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 25 бер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 17:59
Заходите почаще на эту ветку, я каждому здесь посылаю благие мысли, вот увидите у всех всё наладится, даже у Хотаба. Любят меня или ненавидят неважно, заставлю быть счастливым каждого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 18:00
Додано: Вів 25 бер, 2025 18:02
ви пауерліфтер?
Боюсь в мене зараз більш ціль оздоровча фізкультура. )
до війни
Біжу без особого надриву 1,5т км . З гантельками, і боксуванням, потім всякі кругові обємні та махи, і віджимання з хлопком і випригуванням.
На завершення удари ногами з випригуванням 50 правих прямих 50 лівих і тд і тп.... Потім легка вага. Ото й весь розігрів.
Ваших завітних 2, 3 зубодробітєльних підходів нема)
В мене вже болячок назбиралось,
головне це серце заводиться після нагрузки , довго високий пульс тримається а в спокої в нормі 87. Так шо я іще той ніндзя)
Тут основна проблема повітря мало, недосип і нервове виснаження, повноцінними тренуваннями, назвати це не мож. Часом важко заставити себе зуби почистити після суточного чергування.
Додано: Вів 25 бер, 2025 18:13
я на стакан води не надіюсь)
та ладно Вам.
Не про те мова щоб вічно подавляти. Понятно що підлітковий бунт нєізбєжєн.
Но бунт треба направляти на більшу відповідальність, щоб взрослість доказували не тим шо я вже курю, чи можу краситись як лярва...
Тут якось виходить що родітєль повинен опікати хз до якого віку, напевно до 21. а свободу попугаям і трахатись можно чуть лі не з 13.
Свобода і відповідальність мають бути разом.
Додано: Вів 25 бер, 2025 18:19
Banderlog
У мене в спокої все життя такий пульс. Але після навантажень і додаткового росту швидко повертається в свою норму. Це доречі на льотній ВЛК перевіряють, декому доводиться «лесі» сОвати , щоб не помічали..
А який пульс спокою був раніше? Нижчий?
Я в 16 років став перед льотним терапевтом вперше в житті, при вступі ХІЛ ВПС.. вона послухала і каже «зайчик?» . Я тоді не зрозумів що вона мала на увазі. Виявляється є страх білого халату. Коли пульс росте перед лікарем. Через рік вона ж послухала мене і каже «я помню тебя, зайчик»)))
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
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