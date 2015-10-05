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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:Но бунт треба направляти на більшу відповідальність, щоб взрослість доказували не тим шо я вже курю, чи можу краситись як лярва...


"If you really want to rebel against your parents: outearn them, outlive them, and know more than they do." - Henry Rollins
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:24

  Бетон написав:
  Letusrock написав:
  Бетон написав:Banderlog, Хотаб, як ви грієтесь

читаю це і відчуваю себе інвалідом-колясочником))
  Бетон написав:До рабочего подхода у меня уходит полтора часа времени.

звідки стільки вільного часу.., ви щаслива людина

Дуже щаслива.
Розлучився
Діти за кордоном. Дзвонять рідко.
Роботи взагалі не має.

забийте. Баба з воза коням легше.
є час обніматись є ухилятись від обійм.
Сімейна жизнь то жіноча тема. Без роботи понятно важко. Було ж якесь хоббі крім жінок? Можно і щось дурнувате вспомнить тіпа ловлі бабочок)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:26

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  fox767676 написав:5*15 поверхів.
Виходить щось типу 5 підходів на підйом на 15 поверхів з наступним відпочинком (спуском) на 15 поверхів, що займає 2 хвилини (відновлення дихання).
Ви спускаєтеся 15 поверхів за 2 хвилини? Якось аж дуже шустро. 30 прольотів, по 4 секунди на кожен, це майже летіти, а ще ж хтось може назустріч підійматися
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:28

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Letusrock

відчуваю себе інвалідом-колясочником))


ВЛК при ТЦК піднімає самооцінку , викидає цю дурь з голови. Додає здоровʼя.
А тут ще й ВООЗ каже, що до 45 ти ще молодь
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:29

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:Можно і щось дурнувате вспомнить тіпа ловлі бабочок)

ночных ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:30

  Hotab написав:Banderlog

довго високий пульс тримається а в спокої в нормі 87.


У мене в спокої все життя такий пульс.
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
був 70. Серце типу здорове. Погано заспокоюється. Понаписували типу вегетативна дестонія якогось тіпа, погано гальмується вегетативна нервова система. Якщо розкочегарююсь то хіба снотворним вложиш.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:32

Психологія та інші цікавинки

Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog

довго високий пульс тримається а в спокої в нормі 87.


У мене в спокої все життя такий пульс.
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
був 70. Серце типу здорове. Погано заспокоюється. Понаписували типу вегетативна дестонія якогось тіпа, погано гальмується вегетативна нервова система. Якщо розкочегарююсь то хіба снотворним вложиш.
Хєрню всяку понаписували, вегетосудинну дистонію вже давно викреслили з наукових діагнозів, це фікція
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:39

  Faceless написав:
Hotab написав:
  fox767676 написав:5*15 поверхів.
Виходить щось типу 5 підходів на підйом на 15 поверхів з наступним відпочинком (спуском) на 15 поверхів, що займає 2 хвилини (відновлення дихання).
Ви спускаєтеся 15 поверхів за 2 хвилини? Якось аж дуже шустро. 30 прольотів, по 4 секунди на кожен, це майже летіти, а ще ж хтось може назустріч підійматися

Так, фактично збігАю на легких ногах.. Тому ото і цікавився, про які можливі травми тут йдеться на спуску.. Я досить впевнено біжу вниз на сходах. Так само як і з гірських стежок.
Сходи це типу резервні , нікого ніколи.Тільки такі ж «спорсмени», але в інший час,
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:42

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:[quote="5839442:fox767676"]
5*15 поверхів.
Виходить щось типу 5 підходів на підйом на 15 поверхів з наступним відпочинком (спуском) на 15 поверхів, що займає 2 хвилини (відновлення дихання).
Ви спускаєтеся 15 поверхів за 2 хвилини? Якось аж дуже шустро. 30 прольотів, по 4 секунди на кожен, це майже летіти, а ще ж хтось може назустріч підійматися

Так, фактично збігАю на легких ногах.. Тому ото і цікавився, про які можливі травми тут йдеться на спуску.. Я досить впевнено біжу вниз на сходах. Так само як і з гірських стежок.[/quote]Не хочу городити щось, не маю профільної освіти, краще знайдіть хорошого фізіотерапевта, і спитайте, чим може загрожувати. Наскільки знаю, довго ваші коліна такої експлуатації можуть не перенести
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:45

Faceless

знайдіть хорошого фізіотерапевта, і спитайте, чим може загрожувати. Наскільки знаю, довго ваші коліна такої експлуатації можуть не перенести


Ну може при нагоді спитаю (якось на думку і не спадає, де його взяти навіть у Києві) . Але про можливі проблеми з колінами мені кажуть все життя (бо я все життя бігаю), а я досі не розумію про що мова.
Hotab
 
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