Додано: Вів 25 бер, 2025 18:49

Banderlog написав: ............

Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14. ............Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14.

Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?

Помиляєтесь.Значно раніше.Не значить. Це зовсім про інше.А вообще, читаю Виталю и такое ощущение, что мы с ним из разных миров.Как-то не было у меня карманных денег... не помню уж до какого возраста, как бы не до тех пор пока сам работать не начал. И ничего, как-то прожил, без всяких комплексов.И понимание самостоятельности ребёнка у него, как по мне, несколько странное.Ребёнок самостоятельно может только играть в карты на раздевание и ночевать вне дома?Самостоятельно интересоваться чем-то более полезным он не может? Участие в олимпиадах это вообще какое-то извращение и признак инфантильности/ненормальности?Мораль, юридические вопросы, безопасность ребёнка - это всё его не интересует, это "НЕ КО МНЕ". Лишь бы ребёнку было психологически комфортно.Немного странно всё это.