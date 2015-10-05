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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 5051525354>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:49

  Banderlog написав:............
Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14.
Помиляєтесь.
Значно раніше.

Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?

Не значить. Це зовсім про інше.

А вообще, читаю Виталю и такое ощущение, что мы с ним из разных миров.
Как-то не было у меня карманных денег... не помню уж до какого возраста, как бы не до тех пор пока сам работать не начал. И ничего, как-то прожил, без всяких комплексов.
И понимание самостоятельности ребёнка у него, как по мне, несколько странное.
Ребёнок самостоятельно может только играть в карты на раздевание и ночевать вне дома?
Самостоятельно интересоваться чем-то более полезным он не может? Участие в олимпиадах это вообще какое-то извращение и признак инфантильности/ненормальности?
Мораль, юридические вопросы, безопасность ребёнка - это всё его не интересует, это "НЕ КО МНЕ". Лишь бы ребёнку было психологически комфортно.
Немного странно всё это.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 бер, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 18:57

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Но бунт треба направляти на більшу відповідальність, щоб взрослість доказували не тим шо я вже курю, чи можу краситись як лярва...


"If you really want to rebel against your parents: outearn them, outlive them, and know more than they do." - Henry Rollins

То не прогрєсівно. Прогрєсівні дитина може проломити мамці молотком голову коли та мішає сутками гратись в компютерні іграшки потом прийде психолог віталька і обяснить дитині шо вона норм і то норм то тяга до самостійності.
А я дикий гуцул) https://youtu.be/M1PrbQAkWP0?si=sPyJnOkX5rdbOx0a
Цікаво, пан психолог вважає етичним оказувати допомогу релігійозним фанатикам чи тіко пєдофілам маньякам, і малолітнім шалавам? :lol:
і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:02

  Faceless написав:Хєрню всяку понаписували, вегетосудинну дистонію вже давно викреслили з наукових діагнозів, це фікція

знаю я. Часу якось не було з цим колупатись.
Думаю треба копати кудись в щитовидку або грижі хребта. Потом після війни.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:03

  Banderlog написав:і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
вы можете формулировать мысли более чётко? давайте сравним решение кейса с полицейским моё и какое там было решение у вас (емнип никакого). только без этих метафор про шалав, это не мой уровень общения.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:08

Аби люльку не пролюбив, бо буде попаболь

  Wirująświatła написав:по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.

Тарас Бандерлог
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:14

  Faceless написав:
fox767676 написав:
  Hotab написав:75 поверхів


як це, де це ?
NY? Dubai?
На 25 поверх тричі вверх-вниз.

два рази зайшов, 1 раз вийшов, або навпаки, Л - Логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:19

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Вы подтвердили тезис, что травмы получаются на малых весах.
як ставитесь до воркаута??


Ікри і бедра такі, що я сам вже еякулюю при погляді на них. Наче намальовані.
(на жопу взагалі не дивлюсь, щоб не спокушатись)
Навчитись би ходити на руках , щоб таке зробити з ними :P :P :P

нейросеть выдала такую визуализацию
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:19

  flyman написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:
як це, де це ?
NY? Dubai?
На 25 поверх тричі вверх-вниз.

два рази зайшов, 1 раз вийшов, або навпаки, Л - Логіка

Це якась підвальна л.логіка?


Немного странно всё это.


Іншого психолога з кейсом у нас нема
Взагалі його кваліфікацію треба було зрозуміти ще тоді, коли він почав на форумчан навішували ярлики з книжки з девіаціями. Та по почерку давати цифру ікю з айкю.. Спеціаліст з великої букви Х.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:41

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
вы можете формулировать мысли более чётко? давайте сравним решение кейса с полицейским моё и какое там было решение у вас (емнип никакого). только без этих метафор про шалав, это не мой уровень общения.

називати речі своїми іменами це метафора? )
Прєдложіть інший термін.
Давайте зрівняєм рішення.
Тільки якось я не зрозумів хто в цій ситуації має бути вигодополучатєлєм.
Батьки? Дівчинка? Психолог? Суспільство? Мож навіть пєдофіл?
Друге питання. повязане з першим.
Хто оплачує ці поради? І чого хоче покупець послуги?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:48

  Hotab написав: Спеціаліст з великої букви Х.
Hotab?
flyman
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