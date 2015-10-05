Banderlog написав:............ Значить питаєте з якого возраста в дівчат нормальне бажання нравитись чоловікам? Думаю років з 14.
Помиляєтесь. Значно раніше.
Це ж не значить що якщо хочеш нравитись треба сексом займатись?
Не значить. Це зовсім про інше.
А вообще, читаю Виталю и такое ощущение, что мы с ним из разных миров. Как-то не было у меня карманных денег... не помню уж до какого возраста, как бы не до тех пор пока сам работать не начал. И ничего, как-то прожил, без всяких комплексов. И понимание самостоятельности ребёнка у него, как по мне, несколько странное. Ребёнок самостоятельно может только играть в карты на раздевание и ночевать вне дома? Самостоятельно интересоваться чем-то более полезным он не может? Участие в олимпиадах это вообще какое-то извращение и признак инфантильности/ненормальности? Мораль, юридические вопросы, безопасность ребёнка - это всё его не интересует, это "НЕ КО МНЕ". Лишь бы ребёнку было психологически комфортно. Немного странно всё это.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 бер, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Но бунт треба направляти на більшу відповідальність, щоб взрослість доказували не тим шо я вже курю, чи можу краситись як лярва...
"If you really want to rebel against your parents: outearn them, outlive them, and know more than they do." - Henry Rollins
То не прогрєсівно. Прогрєсівні дитина може проломити мамці молотком голову коли та мішає сутками гратись в компютерні іграшки потом прийде психолог віталька і обяснить дитині шо вона норм і то норм то тяга до самостійності. А я дикий гуцул) https://youtu.be/M1PrbQAkWP0?si=sPyJnOkX5rdbOx0a Цікаво, пан психолог вважає етичним оказувати допомогу релігійозним фанатикам чи тіко пєдофілам маньякам, і малолітнім шалавам? і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
Banderlog написав:і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
вы можете формулировать мысли более чётко? давайте сравним решение кейса с полицейским моё и какое там было решение у вас (емнип никакого). только без этих метафор про шалав, это не мой уровень общения.
Wirująświatła написав:по последним юр.нормам дети почти собственность родителей, вы родили вы и убивайте. Только дождитесь когда ваши силы сравнятся или убивайте завязав себе сзади руки, чтобы сын мог побороться за право жить.
два рази зайшов, 1 раз вийшов, або навпаки, Л - Логіка
Це якась підвальна л.логіка?
Немного странно всё это.
Іншого психолога з кейсом у нас нема Взагалі його кваліфікацію треба було зрозуміти ще тоді, коли він почав на форумчан навішували ярлики з книжки з девіаціями. Та по почерку давати цифру ікю з айкю.. Спеціаліст з великої букви Х.
Banderlog написав:і шото за не ліберальна фігура полуграмотного поліцая потрібна видатному психологу шоб дітьо пугать?)
вы можете формулировать мысли более чётко? давайте сравним решение кейса с полицейским моё и какое там было решение у вас (емнип никакого). только без этих метафор про шалав, это не мой уровень общения.
називати речі своїми іменами це метафора? ) Прєдложіть інший термін. Давайте зрівняєм рішення. Тільки якось я не зрозумів хто в цій ситуації має бути вигодополучатєлєм. Батьки? Дівчинка? Психолог? Суспільство? Мож навіть пєдофіл? Друге питання. повязане з першим. Хто оплачує ці поради? І чого хоче покупець послуги?