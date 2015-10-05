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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:50

  flyman написав:
  Hotab написав: Спеціаліст з великої букви Х.
Hotab?

Халамидник
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:50

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Розлучився


Прям всерйоз, не понарошку?

Всерьёз

Брак разрушает не смерть. А срок годности.
Это,когда ты перестаёшь таскать бабло, чисто случайно, резко стаешь не нужен.

Рано меня списали. Я ещё восстану из ада

Это точно.
Была такая же ситуация. В 93-ем.
Из ада восстал. Потом пожалела.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 бер, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Любарський про IQ та EQ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:53

Бетон
заставлю быть счастливым каждого.

Не верьте.
Заставить быть счастливым нельзя.
Только самостоятельно. Нужны собственные силы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:55

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я

Наступит время, когда большими и сильными станут они, а Вы будете старый и немощный. Вот тут они все и припомнят...

Не обязательно.
Когда стал "большим и сильным" первый подарок был маме.
Хотя в подростковом возрасте ругались часто.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:03

  Hotab написав:.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.

Что-то у вас с Banderlogом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:06

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.

Что-то у вас с Banderlogом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?

Сама красива банкнота
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:07

  Hotab написав:Faceless

знайдіть хорошого фізіотерапевта, і спитайте, чим може загрожувати. Наскільки знаю, довго ваші коліна такої експлуатації можуть не перенести


Ну може при нагоді спитаю (якось на думку і не спадає, де його взяти навіть у Києві) . Але про можливі проблеми з колінами мені кажуть все життя (бо я все життя бігаю), а я досі не розумію про що мова.

Якщо так, то і не звертайте уваги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:10

  Banderlog написав:Давайте зрівняєм рішення.
Тільки якось я не зрозумів хто в цій ситуації має бути вигодополучатєлєм.
Батьки? Дівчинка? Психолог? Суспільство? Мож навіть пєдофіл?
Друге питання. повязане з першим.
Хто оплачує ці поради? І чого хоче покупець послуги?
вы меня троллите? кейс описан ранее и переписываться не будет (потому что я уже озвучил своё решение). можете добавить в ваше решение любые персонажи включая бабу ягу, но первоначальный текст менять нельзя. любые уточнения это уже изменение начальных условий кейса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 20:14, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:13

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.

Что-то у вас с Banderlogом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?

Сама красива банкнота
Спасибо.
Не допёр. :)
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