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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:50
flyman написав: Hotab написав:
Спеціаліст з великої букви Х.
Hotab?
Халамидник
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:50
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Розлучився
Прям всерйоз, не понарошку?
Всерьёз
Брак разрушает не смерть. А срок годности.
Это,когда ты перестаёшь таскать бабло, чисто случайно, резко стаешь не нужен.
Рано меня списали. Я ещё восстану из ада
Это точно.
Была такая же ситуация. В 93-ем.
Из ада восстал. Потом пожалела.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 25 бер, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:52
Любарський про IQ та EQ
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:53
Бетон
заставлю быть счастливым каждого.
Не верьте.Заставить
быть счастливым нельзя.
Только самостоятельно. Нужны собственные силы.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:55
Сибарит написав: Banderlog написав:
На підставі того, що я більший, заробляю гроші я, доросліший я
Наступит время, когда большими и сильными станут они, а Вы будете старый и немощный. Вот тут они все и припомнят...
Не обязательно.
Когда стал "большим и сильным" первый подарок был маме.
Хотя в подростковом возрасте ругались часто.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:03
Hotab написав:
.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
Что-то у вас с Banderlog
ом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:06
ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
Что-то у вас с Banderlog
ом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?
Сама красива банкнота
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:07
Hotab написав:Faceless
знайдіть хорошого фізіотерапевта, і спитайте, чим може загрожувати. Наскільки знаю, довго ваші коліна такої експлуатації можуть не перенести
Ну може при нагоді спитаю (якось на думку і не спадає, де його взяти навіть у Києві) . Але про можливі проблеми з колінами мені кажуть все життя (бо я все життя бігаю), а я досі не розумію про що мова.
Якщо так, то і не звертайте уваги.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:10
Banderlog написав:
Давайте зрівняєм рішення.
Тільки якось я не зрозумів хто в цій ситуації має бути вигодополучатєлєм.
Батьки? Дівчинка? Психолог? Суспільство? Мож навіть пєдофіл?
Друге питання. повязане з першим.
Хто оплачує ці поради? І чого хоче покупець послуги?
вы меня троллите? кейс описан ранее и переписываться не будет (потому что я уже озвучил своё решение). можете добавить в ваше решение любые персонажи включая бабу ягу, но первоначальный текст менять нельзя. любые уточнения это уже изменение начальных условий кейса.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 25 бер, 2025 20:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:13
Banderlog написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.
Что-то у вас с Banderlog
ом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...
А что такое "«лесі» сОвати"?
Сама красива банкнота
Спасибо.
Не допёр.
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