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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:16

Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:[quote="5839430:Hotab"]75 поверхів


як це, де це ?
NY? Dubai?
На 25 поверх тричі вверх-вниз.

два рази зайшов, 1 раз вийшов, або навпаки, Л - Логіка[/quote]Тричі вверх і тричі вниз, почергово, що вам незрозуміло в цій логіці?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:19

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:Бетон
заставлю быть счастливым каждого.

Не верьте.
Заставить быть счастливым нельзя.
Только самостоятельно. Нужны собственные силы.
На сьогодні ліміт гумору схоже вичерпався
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:36

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.

Что-то у вас с Banderlogом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...

Ну у вінницьких лікарів ніколи питань не було. Хоча ж там вивертають все: УЗД серця (ЕХО-КГ наче правильно називають), велоергометрія ВЕМ зі зняття ЕКГ під навантаженням, барокамерне випробування зі зняття ЕКГ на всіх етапах, ТПРГ судин, , РЕГ судин. І жодного разу я їм Лесю навіть «про всяк випадок» не заносив. Хоча в ТОМУ кабінеті це було правило.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:39

  Faceless написав:
ЛАД написав:Бетон
заставлю быть счастливым каждого.

Не верьте.
Заставить быть счастливым нельзя.
Только самостоятельно. Нужны собственные силы.
На сьогодні ліміт гумору схоже вичерпався
Нет.
Я просто верю в возможности Виталия.
Воду по ТВ в своё время заряжали, почему бы психологу не заставить человека быть счастливым?
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:45

  ЛАД написав:Я просто верю в возможности Виталия.
Воду по ТВ в своё время заряжали, почему бы психологу не заставить человека быть счастливым?

Мені старший брат казав, що я в глибокому дитинстві взахльоб реготав, коли він навмисно начебто перечеплявся і падав, кажучи «ой!». Може Віталя розкаже щось про свої проблеми і зробить мене щасливим…
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:46

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Проте у мене лікар тут ні до чого, під 90 мій нормальний пульс завжди.

Что-то у вас с Banderlogом высоковато. У меня много лет был ниже - в районе 60. Сейчас по-разному. Вот с возвратом после нагрузки сейчас...

Ну у вінницьких лікарів ніколи питань не було. Хоча ж там вивертають все: УЗД серця (ЕХО-КГ наче правильно називають), велоергометрія ВЕМ зі зняття ЕКГ під навантаженням, барокамерне випробування зі зняття ЕКГ на всіх етапах, ТПРГ судин, , РЕГ судин. І жодного разу я їм Лесю навіть «про всяк випадок» не заносив. Хоча в ТОМУ кабінеті це було правило.
Ну, может и так.
Живой организм штука хитрая. Разброс параметров может быть большой.
У меня у друга нормальная температура 35,8-36. При 37 и выше он уже вымирает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 бер, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 20:47

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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:00

  flyman написав:Любарський про IQ та EQ

муха на 25й минуте Любарский говорит "всё уже изучено". это тотал некомпетентность. Мозг только начали изучать. К высшим эмоциям вообще не добрались, читать мысли не научились, и т.д. Не говоря о том чтобы что то лечить (я про мозг). За обзор книг ему спасибо, но когда он вставляет коменты "от себя", видно что человек даже поверхностно в эти вопросы не вникал. Ну и книги он подбирает из серии "верьте мне" никаких исследований, кто и как их проводил, к каким выводам пришли, где опубликованы. Контент для домохозяек. Даже студент 1го курса эту беллетристику читать не будет. Эта инфа мало того что не доказана поселится в мозге и фиг ее оттуда сковырнёшь. В психологии надо быть максимально осторожным, читать только проверенных авторов (и те иногда лажают)
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