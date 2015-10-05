два рази зайшов, 1 раз вийшов, або навпаки, Л - Логіка[/quote]Тричі вверх і тричі вниз, почергово, що вам незрозуміло в цій логіці?
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Додано: Вів 25 бер, 2025 20:16
Психологія та інші цікавинки
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:19
Re: Психологія та інші цікавинки
На сьогодні ліміт гумору схоже вичерпався
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:36
Ну у вінницьких лікарів ніколи питань не було. Хоча ж там вивертають все: УЗД серця (ЕХО-КГ наче правильно називають), велоергометрія ВЕМ зі зняття ЕКГ під навантаженням, барокамерне випробування зі зняття ЕКГ на всіх етапах, ТПРГ судин, , РЕГ судин. І жодного разу я їм Лесю навіть «про всяк випадок» не заносив. Хоча в ТОМУ кабінеті це було правило.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:39
Нет.
Я просто верю в возможности Виталия.
Воду по ТВ в своё время заряжали, почему бы психологу не заставить человека быть счастливым?
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:45
Мені старший брат казав, що я в глибокому дитинстві взахльоб реготав, коли він навмисно начебто перечеплявся і падав, кажучи «ой!». Може Віталя розкаже щось про свої проблеми і зробить мене щасливим…
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 25 бер, 2025 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:46
Ну, может и так.
Живой организм штука хитрая. Разброс параметров может быть большой.
У меня у друга нормальная температура 35,8-36. При 37 и выше он уже вымирает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 бер, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 бер, 2025 21:00
муха на 25й минуте Любарский говорит "всё уже изучено". это тотал некомпетентность. Мозг только начали изучать. К высшим эмоциям вообще не добрались, читать мысли не научились, и т.д. Не говоря о том чтобы что то лечить (я про мозг). За обзор книг ему спасибо, но когда он вставляет коменты "от себя", видно что человек даже поверхностно в эти вопросы не вникал. Ну и книги он подбирает из серии "верьте мне" никаких исследований, кто и как их проводил, к каким выводам пришли, где опубликованы. Контент для домохозяек. Даже студент 1го курса эту беллетристику читать не будет. Эта инфа мало того что не доказана поселится в мозге и фиг ее оттуда сковырнёшь. В психологии надо быть максимально осторожным, читать только проверенных авторов (и те иногда лажают)
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