поет Вел Килмер. Бунтарь с костылями в начале - Билли Айдол
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Додано: Вів 25 бер, 2025 21:55
Re: Психологія та інші цікавинки
поет Вел Килмер. Бунтарь с костылями в начале - Билли Айдол
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:13
не в тему дорз.
металлика поет группу крови.
когда то постил но может не все видели. это как НЛО увидеть)
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:23
Re: Психологія та інші цікавинки
ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
ребята идите живите эту прекрасную жизнь в реальности)
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:36
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:43
У тебя все хорошо, все завидуют, я так точно.
Расцвет духовных и физических сил, 180 рост, квартирами жонглируешь как пирожками, упоминал знойных потных красоток. Полгода-год костюм с отливом и с стм на порше в Канны ) А перетасовка семей это в наше время обычное дело. Я примерно тоже но в эконом варианте
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