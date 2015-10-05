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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:54

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:55

Re: Психологія та інші цікавинки

поет Вел Килмер. Бунтарь с костылями в начале - Билли Айдол
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:13

не в тему дорз.
металлика поет группу крови.
когда то постил но может не все видели. это как НЛО увидеть)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:23

Re: Психологія та інші цікавинки

ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
ребята идите живите эту прекрасную жизнь в реальности)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:36

  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
ребята идите живите эту прекрасную жизнь в реальности)

куда именно идти? (здесь про войну и тцк пожалуйста не пишем)
что вы сейчас чувствуете?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:43

  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
ребята идите живите эту прекрасную жизнь в реальности)


У тебя все хорошо, все завидуют, я так точно.
Расцвет духовных и физических сил, 180 рост, квартирами жонглируешь как пирожками, упоминал знойных потных красоток. Полгода-год костюм с отливом и с стм на порше в Канны ) А перетасовка семей это в наше время обычное дело. Я примерно тоже но в эконом варианте
fox767676
 
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