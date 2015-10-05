Banderlog написав:Терпіти не можу цоя) слащавий він якийсь і несправжній.
цой и гр. технология сделали моё детство. у нас 12-13 летних только появились кассетники, которые играют на батарейках. А ничего лучше (из доступного) не было, не пугачёву с малининым же слушать? уже потом нашлись люди с коллекцией винила и нам милостиво разрешали что то переписать на наши кассетники. Высоцкий, битлз и т.д. Когда вкусы только формируются заходит почти всё, кроме совсем нафталина. Кстати поэтому детей 10-12 лет желательно отдавать в муз.школы, музыкантами пусть не станут, но чтобы хоть что то осталось. Равно как и в худ.школы.
Я тоже цоя не заценил , потому что примерный хайп раздражал, хоть я и малой был. А вот в 1992_1993 появился superchanell, MTV там настоящий рок пускали - ZZ TOP, G'N'R, Aerosmith . Покруче цоя конечно, с этого и началась музыка
Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
Banderlog написав:Терпіти не можу цоя) слащавий він якийсь і несправжній.
цой и гр. технология сделали моё детство. у нас 12-13 летних только появились кассетники, которые играют на батарейках. А ничего лучше (из доступного) не было, не пугачёву с малининым же слушать? уже потом нашлись люди с коллекцией винила .
ну мне те телячьи нежности в 10 лет непонятны были )) и сейчас клип я характеризую как дурацкий где какой-то мужик в торт прыгнул )) в тяжелый рок я пришел как раз из-за терминаторского клипа, его как раз со всех утюгов крутили