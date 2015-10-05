RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:15

  Wirująświatła написав:
  fox767676 написав:цой
https://youtu.be/ucnwGcmlKYM?t=90

вообще ничё не понял :cry:

Мюзикл про молодого цоя , прирождённый каратист
fox767676
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 13.06.20
Подякував: 392 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:16

недайбогтакжити… святсвят..

Wirująświatła

куда именно идти?


Може тоді хоть приведи кого? Чи вже не треба? ВООЗ помилилась?
Hotab
 
Повідомлень: 14570
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:17

  Banderlog написав:Терпіти не можу цоя) слащавий він якийсь і несправжній.
цой и гр. технология сделали моё детство. у нас 12-13 летних только появились кассетники, которые играют на батарейках. А ничего лучше (из доступного) не было, не пугачёву с малининым же слушать? уже потом нашлись люди с коллекцией винила и нам милостиво разрешали что то переписать на наши кассетники. Высоцкий, битлз и т.д. Когда вкусы только формируются заходит почти всё, кроме совсем нафталина. Кстати поэтому детей 10-12 лет желательно отдавать в муз.школы, музыкантами пусть не станут, но чтобы хоть что то осталось. Равно как и в худ.школы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29132
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3432 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:23

Я тоже цоя не заценил , потому что примерный хайп раздражал, хоть я и малой был. А вот в 1992_1993 появился superchanell, MTV там настоящий рок пускали - ZZ TOP, G'N'R, Aerosmith . Покруче цоя конечно, с этого и началась музыка
fox767676
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 13.06.20
Подякував: 392 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:27

Re: Психологія та інші цікавинки

музыка фантастиш как для 1982
клип как воспоминание об офисной жизни Киева до 2020

fox767676
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 13.06.20
Подякував: 392 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:33

fox767676 я конечно понимаю это не люди а AI но какого хера у них такие скучные лица? роботы вообще не улыбаются?
  fox767676 написав:появился superchanell,
по суперканалу крутили эту песню
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 бер, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29132
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3432 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:39

  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.

Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:41

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Терпіти не можу цоя) слащавий він якийсь і несправжній.
цой и гр. технология сделали моё детство. у нас 12-13 летних только появились кассетники, которые играют на батарейках. А ничего лучше (из доступного) не было, не пугачёву с малининым же слушать? уже потом нашлись люди с коллекцией винила .

Малінін взагалі то теж рокер) тіки фактурой не вийшов))) не то шоб нравилось а так щоб зря рокера не ображали)
https://youtu.be/SgfpAGXwQJ0?si=nHeVfCB-UEEc6bRc

Штіль норм історія і пісня https://youtu.be/k5yl0Fj7ho0?si=bAyDK1AtVJLo9vzo
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:42

  Wirująświatła написав:fox767676 я конечно понимаю это не люди а AI но какого хера у них такие скучные лица? роботы вообще не улыбаются?
  fox767676 написав:появился superchanell,
по суперканалу крутили эту песню

Якби я створив зараз віа рок групу то на з вав би шарад пахєдов
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38895
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:46

Wirująświatła

ну мне те телячьи нежности в 10 лет непонятны были ))
и сейчас клип я характеризую как дурацкий где какой-то мужик в торт прыгнул ))
в тяжелый рок я пришел как раз из-за терминаторского клипа, его как раз со всех утюгов крутили

fox767676
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 13.06.20
Подякував: 392 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 54555657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Water, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8119)
25.03.2025 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.