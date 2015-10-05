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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 55565758>
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:52

  fler написав:
  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.

Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
перша половина жіночі маніпуляшки
нізя фундаментом життя ставити слизьке жіноче місце :lol:
хіба в тім чоловіче щастя?)
https://youtu.be/W1mktbzeF04?si=5hgkRwdKxQpSVPKf
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:59

  flyman написав:
  fler написав:
  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.

Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.

на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда

flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:08

кто угадает клип 2 чувака в жовто-блакитном наряде идут по красной площади, какая группа?
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:13

  Wirująświatła написав:кто угадает клип 2 чувака в жовто-блакитном наряде идут по красной площади, какая группа?
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тєлєпузіки?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:30

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:кто угадает клип 2 чувака в жовто-блакитном наряде идут по красной площади, какая группа?
тєлєпузіки?

̶Д̶в̶і̶ ̶ф̶і̶л̶і̶п̶і̶н̶к̶и̶.̶̶
Б̶є̶н̶д̶є̶р̶а̶в̶ц̶ы̶.̶
Не кажучі вже за Масовий лай з Петшопбойсом.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:31

  Wirująświatła написав:кто угадает клип 2 чувака в жовто-блакитном наряде идут по красной площади, какая группа?
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Пет Шоп бойз.
1993 рік.
Треба йти на Захід.

Гугл допоміг))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 бер, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:31

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.

Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
перша половина жіночі маніпуляшки
нізя фундаментом життя ставити слизьке жіноче місце :lol:
хіба в тім чоловіче щастя?)
https://youtu.be/W1mktbzeF04?si=5hgkRwdKxQpSVPKf


Ви завжди таким "монгол-шуданом" були чи вже під час війни ?
Цікаво коли Арнольд цитує яси чингизхана , чи текст потім наклали ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:33

  detroytred написав:Пет Шоп бойз.
вы бы тоже какими то воспоминаниями поделились Уверен на 100% жизнь у вас интересная

клип кстати с заявкой на пророческий люди в жёлтом на дронах летят по москве...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:39

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Пет Шоп бойз.
от вас не ожидал. вы бы тоже какими то воспоминаниями поделились Уверен на 100% жизнь у вас интересная

Почав перебирати групи, де пара співаків.
А далі Гугл допоміг.

Скорпіонз для мене на вершині для отих часів.
А так я був і є всеядним. Абсолютно всеядним. Заходить абсолютно все.
Хоча слух нульовий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:43

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Пет Шоп бойз.
вы бы тоже какими то воспоминаниями поделились Уверен на 100% жизнь у вас интересная

клип кстати с заявкой на пророческий люди в жёлтом на дронах летят по москве...

москофіли, млін, от вам ПСА з оцифрованими чіксами
flyman
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