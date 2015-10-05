Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда
flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.