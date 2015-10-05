RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:46

  detroytred написав:Скорпіонз для мене на вершині для отих часів.

и как вам исполнение
https://www.youtube.com/watch?v=Om5kAI7qcJY
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29135
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2440 раз.
Подякували: 3432 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Скорпіонз для мене на вершині для отих часів.

и как вам исполнение
https://www.youtube.com/watch?v=Om5kAI7qcJY

Ні не те.
Саме тембр голоса Клауса для мене має значення.
Хоча коли гітара пішла у того хлопця, то щось ворухнулось.

Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 бер, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 23750
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Тогда уж это
Тетка незламница узбеко-жыдо-бандеровка
fox767676
 
Повідомлень: 3245
З нами з: 13.06.20
Подякував: 393 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 00:56

як вам образотворча терапія

як вам образотворча терапія
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 01:00

Виктор Романченко (Украина)
удар о стену впечатлил
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29135
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2440 раз.
Подякували: 3432 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 01:19

  fox767676 написав:

Ви завжди таким "монгол-шуданом" були чи вже під час війни ?
Цікаво коли Арнольд цитує яси чингизхана , чи текст потім наклали ?
дивіться фільму) вона не така тупа як на перший погляд виглядає.
під час війни я краще зрозумів праттчєтовського варіанта конана) цінність гарячої води в мирнім житті не очевидна. )
Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.
розверни ситуацію в 2гу сторону якби Бетон смахав з дітьми за кордон? Що б пані Флер радила бившій?) Мамка не та шо рожала а та що виростила?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2042)
26.03.2025 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.