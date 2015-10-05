и как вам исполнение
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Додано: Сер 26 бер, 2025 00:46
и как вам исполнение
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52
Ні не те.
Саме тембр голоса Клауса для мене має значення.
Хоча коли гітара пішла у того хлопця, то щось ворухнулось.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 бер, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52
Re: Психологія та інші цікавинки
Тогда уж это
Тетка незламница узбеко-жыдо-бандеровка
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:56
як вам образотворча терапія
Додано: Сер 26 бер, 2025 01:19
дивіться фільму) вона не така тупа як на перший погляд виглядає.
під час війни я краще зрозумів праттчєтовського варіанта конана) цінність гарячої води в мирнім житті не очевидна. )
Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.
розверни ситуацію в 2гу сторону якби Бетон смахав з дітьми за кордон? Що б пані Флер радила бившій?) Мамка не та шо рожала а та що виростила?)
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