и как вам исполнение
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Додано: Сер 26 бер, 2025 00:46
и как вам исполнение
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52
Ні не те.
Саме тембр голоса Клауса для мене має значення.
Хоча коли гітара пішла у того хлопця, то щось ворухнулось.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 бер, 2025 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:52
Re: Психологія та інші цікавинки
Тогда уж это
Тетка незламница узбеко-жыдо-бандеровка
Додано: Сер 26 бер, 2025 00:56
як вам образотворча терапія
Додано: Сер 26 бер, 2025 01:19
дивіться фільму) вона не така тупа як на перший погляд виглядає.
під час війни я краще зрозумів праттчєтовського варіанта конана) цінність гарячої води в мирнім житті не очевидна. )
Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.
розверни ситуацію в 2гу сторону якби Бетон смахав з дітьми за кордон? Що б пані Флер радила бившій?) Мамка не та шо рожала а та що виростила?)
Додано: Сер 26 бер, 2025 08:35
Додано: Сер 26 бер, 2025 08:37
Banderlog
Я, як і всі нормальні люди, мрію/мріяв про світове панування, але жінки це підсилювач та драйвер
Перший трансцендентний досвід з вірою у духовний світ саме через жінок та віщі сни з ними приходить у багатьох. Збувалося з точністю до дрібниць.
Додано: Сер 26 бер, 2025 08:48
Re: Психологія та інші цікавинки
"день взятия Бастилии зря прошел"
24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з депресією, щоб привернути увагу спільноти до серйозності наслідків, які вона несе.
У депресії багато облич:
◾️Іноді це людина, яка є найкумеднішою в кімнаті, бореться з депресією, ховаючи її за чудовим почуттям гумору.
◾️ Іноді це людина, яка завжди підтримує та готова допомогти іншим, страждає на депресію, намагаючись компенсувати власні страждання.
◾️ Іноді це людина, яка виглядає найуспішнішою, цілеспрямованою, маскуючи свою депресію за своїми досягненнями та продуктивністю.
◾️ Іноді це людина, яка здається найбільш відвертою та товариською, приховуючи свою депресію за постійною соціальною активністю та напруженим способом життя.
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