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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 26 бер, 2025 10:12
fler написав: Бетон написав:
ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
))
Удивительно.
Я делаю ровно то, что вы советуете.
А вы мне нравитесь. Спасибо
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Додано: Сер 26 бер, 2025 10:29
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 26 бер, 2025 11:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 10:40
«Сіля, так він ще і співає» 😅Бетон
А вы мне нравитесь.
-9р вже є. Треба більше.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 26 бер, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 10:58
Бетон написав: fox767676 написав:
Или потные женщины про которых ты писал это малярши из ремонтбригады?
Не не. Девахи норм.
Денег много нужно и прицепы имеются
Якщо умовна стм за 10куе, то це 100 сенсів індивідуалок, зранку в обід і ввечері щодня, і ще залишиться цілий 1Куй, або рахуючи у філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць.
З іншого боку солдат Успіх в прольоті за визначенням. Так якого хотаба він має ризикувати?
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flyman
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:04
flyman
У філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць.
А якщо використати відео Ночкіна про філіпінок , і звично працювати руками , то зекономлено:
За місяць - 150 уо
За рік - 1800 уо
За 11 років - 19800 уо, тобто ще один нахалбуд.
Можна твердо заявляти, що мозолистими. руками Флайман за 11 років заробив на додатковий підвал нахалбуду. І це не встаючи з піддонів.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:09
flyman написав:
або рахуючи у філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць.
Уявлю тебе своєю, десь між небом і землею,
Наче уві сні, танцюю.
Аромат парфумів манить, так п’янить і так дурманить,
Подумки тебе цілую.
Так близькі наши тіла, і шепочуться слова
Сорому не відчуваю
«Ось таку паняночку, таку паняночку я бажаю…»
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:11
flyman написав: Бетон написав: fox767676 написав:
Или потные женщины про которых ты писал это малярши из ремонтбригады?
Не не. Девахи норм.
Денег много нужно и прицепы имеются
Якщо умовна стм за 10куе, то це 100 сенсів індивідуалок, зранку в обід і ввечері щодня, і ще залишиться цілий 1Куй, або рахуючи у філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць.
З іншого боку солдат Успіх в прольоті за визначенням. Так якого хотаба він має ризикувати?
а духовний зв'язок
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:12
Banderlog написав:
Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.
Banderlog, я вже пояснила, що моїми порадами не всі зможуть скористатися, бо для того треба дещо знати і вміти. До речі, діти не виростуть щасливими в сім'ї, де їх батьки не щасливі одне з одним.
Banderlog написав:
розверни ситуацію в 2гу сторону якби Бетон смахав з дітьми за кордон? Що б пані Флер радила бившій?) Мамка не та шо рожала а та що виростила?)
Навіщо фантазувати про те, чого Бетон не зробив? Є приклади, коли мами лишають дітей з батьком, а самі знаходять собі інше кохання. Знаю такого, його залишили з двома хлопцями. Нічого, він знайшов собі іншу жінку.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:14
Бетон
для візуаліції по флер
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:32
fox767676
когда ремикс лучше оригинала
у меня все одноклассницы писялись по этой песне в 94 емнип
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