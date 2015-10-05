Бетон написав:ну хорошо. у меня всё по 3,14зде пошло. это понятно.
Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
)) Удивительно. Я делаю ровно то, что вы советуете.
flyman написав:або рахуючи у філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць.
Уявлю тебе своєю, десь між небом і землею, Наче уві сні, танцюю. Аромат парфумів манить, так п’янить і так дурманить, Подумки тебе цілую. Так близькі наши тіла, кудись тягнеться рука... Сорому не відчуваю «Ось таку паняночку, таку паняночку я бажаю…»
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 12:31, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:Или потные женщины про которых ты писал это малярши из ремонтбригады?
Не не. Девахи норм. Денег много нужно и прицепы имеются
Якщо умовна стм за 10куе, то це 100 сенсів індивідуалок, зранку в обід і ввечері щодня, і ще залишиться цілий 1Куй, або рахуючи у філіпінках за $150 в місяць повний гарем десь на невеличке село з 65 наложниць. З іншого боку солдат Успіх в прольоті за визначенням. Так якого хотаба він має ризикувати?
Banderlog написав:Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.
Banderlog, я вже пояснила, що моїми порадами не всі зможуть скористатися, бо для того треба дещо знати і вміти. До речі, діти не виростуть щасливими в сім'ї, де їх батьки не щасливі одне з одним.
Banderlog написав:розверни ситуацію в 2гу сторону якби Бетон смахав з дітьми за кордон? Що б пані Флер радила бившій?) Мамка не та шо рожала а та що виростила?)
Навіщо фантазувати про те, чого Бетон не зробив? Є приклади, коли мами лишають дітей з батьком, а самі знаходять собі інше кохання. Знаю такого, його залишили з двома хлопцями. Нічого, він знайшов собі іншу жінку.
fler написав:До речі, діти не виростуть щасливими в сім'ї, де їх батьки не щасливі одне з одним.
даже сироты растут счастливыми, если их не гнобить. вам точно надо замуж за лада с такими нафталиновыми взглядами на семью. Роль родителей в жизни ребёнка сильно преувеличена. После 11-12 лет уже родители должны беспокоиться как бы вообще какую-то роль в их жизни сыграть. Шобы когда в 18 птичка улетит из гнезда с 1м встречным не спрашивать себя "а почему так?"
для тех кто мне не верит. вот видео. короткое 3 минуты. не поленитесь посмотреть. На видео сироты. Точно они выглядят несчастными? Просто их родители потеряли возможность принять участие в их жизни. Всё. Жизнь продолжается и без них.