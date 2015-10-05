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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 58596061>
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 11:43

хотя к 1997 золотая часть класса обсуждала какправильно спутниковую антенну чтобы реп напрямую с американских радио слушать

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:13

  fler написав:
  Banderlog написав:Трохи підбішує оцей совєт щастя- намрій собі бабу, ніби там діти ні причом.

Banderlog, я вже пояснила, що моїми порадами не всі зможуть скористатися, бо для того треба дещо знати і вміти. До речі, діти не виростуть щасливими в сім'ї, де їх батьки не щасливі одне .
а де хтось з батьків не щасливий окремо? ) по вашому при розводі треба дітей залишати з тим з батьків хто щасливіший?
https://youtu.be/TVwvcGajoQg?si=jo6L6SvABPJZ7zrh
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:42

fox767676 я лично рэп не слушал, но наши школьные дискотеки рвала на немецкий крест вот эта песня

после которой стало модно пиджак носить на белую футболку, что выбешивало учителей :D :D :D

и уже в вузе

явление уникальное (или феноменальное) чтобы дедушка делал молодёжную музыку

есть еще один похожий чудик с болот в 70 лет поет музон не по возрасту. но уровень конечно слабее.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 13:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:51

Re: Психологія та інші цікавинки

Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:56

  Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))

музыкой 60х интересовался, хотя еще не родился, это признак старости?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 12:59

Re: Психологія та інші цікавинки

Хотя раньше трава была зеленее, небо голубее, а Голливуд - шедевральней
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:00

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))

музыкой 60х интересовался, хотя еще не родился, это признак старости?

По правде говоря, некоторые альбомы у меня в топе 95 года, 97.
Есть такое)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:00

Wirująświatła
у нас все началось в 1993
среди пацанов была популярна реп-похабщина типа титомира, мальчишника, и сектора газа. "Технологию" знали те кто покультурней.
Потом распределили по классам, я был в мажорном "математическом" там уже западные реп и рейв было в чести. А рок уже помирал - западный в кризисе, и русский скатился в конформизм, православие, духовность.
заинтересовался рок-реп альтернативой ото был самый жир в 1996-2000, американские, украинские и русские репрокгруппы. В Украине двигали тему ТНМК ппопсовей, а была еще "drugs agains drugs" c 2мя хитами - "мухи", "как жаль что тебя переехал тролейбус 38 маршрута"
Вот на таких концертах быд еще teens spirit в отличии от русского рока (западнвй не приезжал)
тут можно видеть мои кудри
https://youtu.be/aQsYXDZR3vU?t=746

https://www.youtube.com/watch?v=J5J1Fwyg0Ns
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:08

fox767676 года с 2000 я не пропускал ни одни таврийские игры и фестивали чайка в Киеве. Кроме этого были ещё концерты на вднх не помню их названия. Как это это было круто... В течении пары лет я всех друзей и некоторых друзей друзей "подсадил" на муз.фестивали. куда мы деградировали...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:08

  Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))


как раз в 40-х началось а где-то к 2000 все закеончилось
я про рок по крайней мере
ая в 2012 кажется ходил на Менсона, сидел , хлопал как будто на Окуджаве или Трио Мареничи
да и MTV где-то заглохло к концу 90х
все обьективно
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