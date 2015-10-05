хотя к 1997 золотая часть класса обсуждала какправильно спутниковую антенну чтобы реп напрямую с американских радио слушать
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:43
хотя к 1997 золотая часть класса обсуждала какправильно спутниковую антенну чтобы реп напрямую с американских радио слушать
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:13
а де хтось з батьків не щасливий окремо? ) по вашому при розводі треба дітей залишати з тим з батьків хто щасливіший?
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:42
fox767676 я лично рэп не слушал, но наши школьные дискотеки рвала на немецкий крест вот эта песня
после которой стало модно пиджак носить на белую футболку, что выбешивало учителей
и уже в вузе
явление уникальное (или феноменальное) чтобы дедушка делал молодёжную музыку
есть еще один похожий чудик с болот в 70 лет поет музон не по возрасту. но уровень конечно слабее.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:51
Re: Психологія та інші цікавинки
Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:56
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:59
Re: Психологія та інші цікавинки
Хотя раньше трава была зеленее, небо голубее, а Голливуд - шедевральней
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:00
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:00
Wirująświatła
у нас все началось в 1993
среди пацанов была популярна реп-похабщина типа титомира, мальчишника, и сектора газа. "Технологию" знали те кто покультурней.
Потом распределили по классам, я был в мажорном "математическом" там уже западные реп и рейв было в чести. А рок уже помирал - западный в кризисе, и русский скатился в конформизм, православие, духовность.
заинтересовался рок-реп альтернативой ото был самый жир в 1996-2000, американские, украинские и русские репрокгруппы. В Украине двигали тему ТНМК ппопсовей, а была еще "drugs agains drugs" c 2мя хитами - "мухи", "как жаль что тебя переехал тролейбус 38 маршрута"
Вот на таких концертах быд еще teens spirit в отличии от русского рока (западнвй не приезжал)
тут можно видеть мои кудри
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:08
fox767676 года с 2000 я не пропускал ни одни таврийские игры и фестивали чайка в Киеве. Кроме этого были ещё концерты на вднх не помню их названия. Как это это было круто... В течении пары лет я всех друзей и некоторых друзей друзей "подсадил" на муз.фестивали. куда мы деградировали...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:08
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