Бетон написав:Да мужики, стареете. Вы б ещё 40х годов музло слали))
как раз в 40-х началось а где-то к 2000 все закеончилось я про рок по крайней мере ая в 2012 кажется ходил на Менсона, сидел , хлопал как будто на Окуджаве или Трио Мареничи да и MTV где-то заглохло к концу 90х все обьективно
fler написав:Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт. В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.
на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда
flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты"). Все совпадения считать случайными. Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда
flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты"). Все совпадения считать случайными. Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели.