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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 5960616263>
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:13

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:чайка в Киеве.

О я помню 2001
Дельфин зажег тогда
Еще и подрались на выходе с концерта под песню "уходя уходи"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:14

  fox767676 написав:как раз в 40-х началось а где-то к 2000 все закеончилось
пока кто то что то новое не придумает рок опера например.

Артём из Одессы

кстати он же Queen перепел

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 26 бер, 2025 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:15

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))
Складно з якісними записами тих років

Пісенька для Флая підійде:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:17

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))


как раз в 40-х началось а где-то к 2000 все закеончилось
я про рок по крайней мере
ая в 2012 кажется ходил на Менсона, сидел , хлопал как будто на Окуджаве или Трио Мареничи
да и MTV где-то заглохло к концу 90х
все обьективно

Возможно
Последняя сильная вещь вышла в 2003

https://youtu.be/A4zXizm2__k?si=j-3ckvk1wh6mywgm
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:19

  Faceless написав:
Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))
Складно з якісними записами тих років

Пісенька для Флая підійде:

Тема філіпінок не розкрита.
Як і Цой в фастівський електричці крутіше
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:22

Бетон
технически уровневые вещи делают до сих пор
но нет "духа"
нет современных "роликов" или пистолетов
не зря последний вудсток был в 1999
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:23

Re: Психологія та інші цікавинки

А з того що слухав колись давно (та й досі але пізніші альбоми):

Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:24

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Бетон, напевно, ти будував сім'ю з людиною, яка тобі не підходить. "Відпусти" її та зосередься на собі. Уяви собі жінку, яка зробить тебе щасливим - як вона виглядає, який в неї характер і т.д. - уяви все, що для тебе в ній важливо. Потім, через деякий час ти її зустрінеш, а поки займись тим, що приносить гроші, а також не кидай спорт.
В 40 років такий як ти життя може налагодити майже легко, трохи зусиль докласти.

на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда

flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..

Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты").
Все совпадения считать случайными.
Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:32

Психологія та інші цікавинки

anduzenko написав:
  fler написав:
  flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда

flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..

Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты").
Все совпадения считать случайными.
Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:36

Re: Психологія та інші цікавинки

пожалуй этот дядька эталон из олдовых в плане поддержания физической и творческой формы

fox767676
 
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