flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда
flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты"). Все совпадения считать случайными. Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
я лет 15 назад зашел в учетку одной такой "прото-онлифанщицы" ну такой себе интенсив-курс по психологии этого сегмента получил слегка похулиганил кое-кому отписавшись типа "ничего больше не будет, я ушла из этого дела, обращаюсь к Богу и Вам советую"
flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда
flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..
Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты"). Все совпадения считать случайными. Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".
Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели. ==== https://dou.ua/forums/topic/53083/ 16куїв в місяць (але вже зайнятий, і стм поніма, що проліта):
Загалом, я поставив собі завдання на пів року працювати на двох проєктах. Своїй дівчині я це називав «піти в рейс», як у моряків — мене 6 місяців не буде видно, але зате у нас будуть гроші.