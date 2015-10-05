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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 60616263>
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:42

  Бетон написав:Да мужики, стареете.
Вы б ещё 40х годов музло слали))

ладно от не діди слухали, а молодьожно-танцевальне із зажігалочоками
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:46

flyman
напомнило вот это
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:49

лучшая группа за всю историю я считаю )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:55

fox767676 уникальный микс Карибско-испанских ритмов и первых синтезаторов подаривших позже миру стиль Евродиско.

А Гордона кто-то слушал? нет не шутка (того самого)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:14

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:а Голливуд - шедевральней

мне реально понравился последний Индиана Джонс, когда они в Древнюю Грецию с фашистами попали ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:17

  fox767676 написав:лучшая группа за всю историю я считаю )

діверсті BLM політкоректна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:19

  Wirująświatła написав:fox767676 уникальный микс Карибско-испанских ритмов и первых синтезаторов подаривших позже миру стиль Евродиско.

А Гордона кто-то слушал? нет не шутка (того самого)

нема коли, наукові праці флер, Ківи, Усіка, проффесора штудіюєм
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:40

  anduzenko написав:
  fler написав:
  flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда

flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..

Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты").
Все совпадения считать случайными.
Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".


я лет 15 назад зашел в учетку одной такой "прото-онлифанщицы" :mrgreen:
ну такой себе интенсив-курс по психологии этого сегмента получил
слегка похулиганил кое-кому отписавшись типа "ничего больше не будет, я ушла из этого дела, обращаюсь к Богу и Вам советую" :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:42

quote="5839759:Faceless"
====
anduzenko написав:
  fler написав:
  flyman написав:на 9 років старще, на 8марта інфініті вподарок плюс 10кує в клювіку авансом каждого 1го і она тєбя нє бросіт нікагда нє гаварі нікагда

flyman, мої поради "робочі", але не кожний зможе скористатися. У даному випадку треба знати, як правильно мріяти. Якщо ти справді 11 років мрієш про філіпінку, то навряд..

Вчера в частном разговоре случайно всплыла цифра 10к месячного дохода. Оказывается, некая персона в онлифанс столько зарабатывает, после комиссии "агентства". В принципе, для кого-то это тоже критерий успеха (или даже "правильности мечты").
Все совпадения считать случайными.
Лично я всё ещё не могу поверить, что это возможно. Но собеседник уверенно говорил про неких "богатых извращенцев".

Дехто і більше, і сотні тисяч. Але не дуже зрозуміло, до чого це ви привели.
====
https://dou.ua/forums/topic/53083/
16куїв в місяць (але вже зайнятий, і стм поніма, що проліта):

Загалом, я поставив собі завдання на пів року працювати на двох проєктах. Своїй дівчині я це називав «піти в рейс», як у моряків — мене 6 місяців не буде видно, але зате у нас будуть гроші.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:02

  Faceless написав:А з того що слухав колись давно (та й досі але пізніші альбоми):

Lemuria, Sirius B, Vovin це ж взагалі шедеври
Бетон
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