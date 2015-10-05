мне реально понравился последний Индиана Джонс, когда они в Древнюю Грецию с фашистами попали ))
Это какого года? Форд еще там бегает и стреляет?
AI-форд 2023 очень даже хорош и сморщенный тоже Там в 1969 Вернер Фон Браун после премии за полет на Луну, решил потратить ее на машину времени чтобы 3ий Рейх спасти, но попал в Античную Сицилию 300г до н.э вместе с законспированными эсесовцами со шмайсерами
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 15:28, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон? Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/
психология - специфическая тема, у меня материала на 50 веток, но не хочу никого им грузить без запроса что это нужно и интересно. Общение должно быть непринуждённым, кому что интересно пусть о том и пишет.
Banderlog написав: я тут пару років тому трохи потренувався з гирьовиками, вони напевно під якусь борьбу заточуються. Займались на стадіоні. І якось, зауважав) гирю.іменно за обємнісь рухів. І смєсь з кардіо нагрузкою. Штанга більш зажимає і "звужує" людину.
Я років до сорока на аматорському рівні займався пауерліфтінгом. З досягнень - перше місце на обласних змаганнях, друге місце на Кубку України та КМС. А потім зустрів людину, професійного тренера. Стоваришувалися. Він був старший за мене і від пауерліфтинга перейшов на тренування з гирями. Ну, і як міг популяризував та просував цю тему в маси. Так от саме для борців, греплінгу, джиу-джітсу і таке інше, гірі самий топ виходить: розвивається силова витривалість, дихання, ЦНС та серцево-судинна система. Хлопці приходили брали майстер-класи і навчалися в нього. І я якось сам непомітно для себе закинув штангу, бо оці разові повтори-максимуми на межі інсульту сталі не цікаві. То плече, то кисть, то лікоть, то коліно. А гиря - топ. І цікаво, і різноманітно: і балістичні вправи, і силові, і на витривалість. Коротше, з 2017 я з гирями і турником лише. В цьому році планую бігати ще трохи почати.