RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:24

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:а Голливуд - шедевральней

мне реально понравился последний Индиана Джонс, когда они в Древнюю Грецию с фашистами попали ))

Это какого года? Форд еще там бегает и стреляет?


AI-форд 2023 очень даже хорош
и сморщенный тоже
Там в 1969 Вернер Фон Браун после премии за полет на Луну, решил потратить ее на машину времени чтобы 3ий Рейх спасти, но попал в Античную Сицилию 300г до н.э
вместе с законспированными эсесовцами со шмайсерами :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 26 бер, 2025 15:28, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 3257
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:24

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:а Голливуд - шедевральней

мне реально понравился последний Индиана Джонс, когда они в Древнюю Грецию с фашистами попали ))

Это какого года? Форд еще там бегает и стреляет?

Це буквально от того року здається вийшов. Форд і бігає і стріляє, хоча йому мабуть 80 вже
Так цікавіше що самому Індіані по сюжету вже має бути за 100
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35565
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 8148 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:30

Faceless
70
Народження 1 липня 1899
fox767676
 
Повідомлень: 3257
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:53

а такую музыку кто то слушает?
"Ave Maria" Franz Schubert

единственное о чём жалею, что в детстве никто меня не познакомил с классикой
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29143
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3434 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:59

Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон?
Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33660
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5289 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:04

Re: Психологія та інші цікавинки

Якось ютуб підряд підкинув у рекомендаціях
чітко попадає під пивний фестиваль
та
WINTER | VIVALDI | Rock eléctric Violin

Як AI зробив висновок що це разом сподобається, х\з. :lol:

Спецом для турбопатріотів з Німеччини.
Die Magdalene Keibel Combo - Du hast mich angeschmiert. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 26 бер, 2025 16:07, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 09.02.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:05

  ЛАД написав:Я правильно понимаю, что ветка из "психологической" плавно превратилась в музыкальный салон?
Когда-то такая ветка была. Вот не помню точно, здесь или на kurs.com/

психология - специфическая тема, у меня материала на 50 веток, но не хочу никого им грузить без запроса что это нужно и интересно. Общение должно быть непринуждённым, кому что интересно пусть о том и пишет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29143
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3434 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:27

  _Mykola_ написав:Якось ютуб підряд підкинув у рекомендаціях
чітко попадає під пивний фестиваль
та
WINTER | VIVALDI | Rock eléctric Violin

Як AI зробив висновок що це разом сподобається, х\з. :lol:

Спецом для турбопатріотів з Німеччини.
Die Magdalene Keibel Combo - Du hast mich angeschmiert. :mrgreen:

о5ій тебе нема, підманула айцвайдрай більше біра наливай, цігель-цігель айлюлю, іхь бін філіпіну полюблю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38903
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:40

  Wirująświatła написав:а такую музыку кто то слушает?
"Ave Maria" Franz Schubert

единственное о чём жалею, что в детстве никто меня не познакомил с классикой
попса різною буває ) https://youtu.be/DZ_NImYJke0?si=PU9UxVu-8cwOskIr
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:47

  Banderlog написав: я тут пару років тому трохи потренувався з гирьовиками, вони напевно під якусь борьбу заточуються.
Займались на стадіоні. І якось, зауважав) гирю.іменно за обємнісь рухів. І смєсь з кардіо нагрузкою.
Штанга більш зажимає і "звужує" людину.

Я років до сорока на аматорському рівні займався пауерліфтінгом. З досягнень - перше місце на обласних змаганнях, друге місце на Кубку України та КМС.
А потім зустрів людину, професійного тренера. Стоваришувалися. Він був старший за мене і від пауерліфтинга перейшов на тренування з гирями. Ну, і як міг популяризував та просував цю тему в маси. Так от саме для борців, греплінгу, джиу-джітсу і таке інше, гірі самий топ виходить: розвивається силова витривалість, дихання, ЦНС та серцево-судинна система. Хлопці приходили брали майстер-класи і навчалися в нього.
І я якось сам непомітно для себе закинув штангу, бо оці разові повтори-максимуми на межі інсульту сталі не цікаві. То плече, то кисть, то лікоть, то коліно. А гиря - топ. І цікаво, і різноманітно: і балістичні вправи, і силові, і на витривалість. Коротше, з 2017 я з гирями і турником лише. В цьому році планую бігати ще трохи почати.
whois2010
 
Повідомлень: 847
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 56575859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8121)
26.03.2025 16:04
ПУМБ (6250)
26.03.2025 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.